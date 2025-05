Tragedia a Interporto. Carrellista schiacciato, cinque rinvii a giudizio e due patteggiamenti

I due camionisti che hanno materialmente provocato la morte di Yaya Yafa hanno patteggiato la pena. Tutti gli altri imputati (tranne uno, prosciolto) discuteranno la propria posizione a processo. Ad andare a giudizio sono dunque i rappresentanti delle varie aziende della filiera di appalti al termine della quale si trovava il carrellista 22enne originario della Guinea Bissau e residente a Ferrara, schiacciato da un tir in manovra al suo terzo giorno di lavoro all’Interporto di Bologna per conto della cooperativa Dedalog. È quanto è stato deciso ieri mattina in tribunale dal giudice dell’udienza preliminare Andrea Salvatore Romito, al termine della discussione delle parti.

Ma andiamo con ordine. Per la tragedia di Yaya gli imputati erano in tutto otto, accusati a vario titolo di omicidio colposo. Davanti al gup sono finiti Antonino Tita, responsabile delle operazioni hub Interporto blocco 13.4 di Sda e delegato per la sicurezza, Carlo Ludovici, datore di lavoro di Yaya, Cristian Mancini, responsabile del magazzino e preposto di Dedalog, cooperativa di facchinaggio e logistica, Andrea Monticelli e David Nothacker, dirigenti di Sennder Italia, società che affida servizi di trasporto a terzi, Mirko Melella, legale rappresentante della Transporter Logistic e, infine, gli autisti Danilo Giarracca e Cosimo Palombella. Nel delineare i contorni della tragedia, la procura ha acceso i riflettori sulla sicurezza del magazzino 9 di Sda e sulla filiera lavorativa nella quale il giovane carrellista era inserito, oltre a tutta la galassia di appalti e subappalti. Secondo la ricostruzione del pubblico ministero, quel maledetto giorno di ottobre di tre anni fa Yaya stava caricando un camion al magazzino 9. Mentre era all’interno del mezzo, i due camionisti avrebbero agganciato il trattore al rimorchio facendolo muovere. In quel frangente, il 22enne avrebbe sporto la testa all’esterno per vedere cosa stesse accadendo, rimanendo schiacciato tra il rimorchio e il montante della baia di carico. Agli imputati vengono contestate diverse condotte che, secondo il pm Michela Guidi, avrebbero provocato la morte dell’operaio. Si va dal non aver adottato precauzioni sufficienti per ridurre al minimo il rischio di schiacciamento durante quel tipo di lavoro al non aver formato ("per risparmiare") il lavoratore riguardo ai pericoli di quella mansione.

Al termine dell’udienza preliminare, si diceva, i due camionisti hanno patteggiato un anno di reclusione, pena sospesa. Nothacker è stato prosciolto, mentre i rimanenti cinque imputati sono sono stati rinviati a giudizio, con prima udienza fissata per il 13 aprile dell’anno prossimo. Nel processo sono parti civili i sindacati Si Cobas e Cgil di Bologna, l’Anmil (Associazione nazionale lavoratori mutilati e invalidi del lavoro) e i familiari del giovane, assistiti dagli avvocati Riccardo Caniato e Tiziano Tagliani. "L’impianto accusatorio della procura ha ampiamente tenuto per il vaglio dibattimentale – hanno commentato gli avvocati Caniato e Tagliani –. Rileviamo che allo stato i congiunti del povero Yaya non hanno ricevuto alcun risarcimento, nonostante il tempo trascorso".