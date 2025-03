Tragedia alla discarica. Operai caduti dal cestello, in quattro sotto inchiesta

Saranno in quattro a dover rispondere della tragedia della discarica Crispa. Il bilancio di quell’infortunio sul lavoro, avvenuto a Jolanda di Savoia, fu pesantissimo: tre operai precipitati da un cestello elevatore, due dei quali morti. Uno di loro aveva appena vent’anni. Di recente, a quasi due anni dai fatti, la procura ha chiuso l’inchiesta e notificato agli indagati il relativo avviso di conclusione.

Ora si attendono i tempi tecnici, trascorsi i quali è verosimile che la procura proceda con la richiesta di rinvio a giudizio, portando così la tragedia sul lavoro davanti a un giudice. A perdere la vita alla discarica Crispa furono Costin Yonel, 50 anni, e Cosmin Robert Pricopi, 20 anni, entrambi romeni. Il cuore del primo si era fermato dopo giorni di agonia, il secondo invece era deceduto poche ore dopo il terribile volo. Dramma nel dramma, quest’ultimo era il figlio del terzo operaio, un 48enne miracolosamente sopravvissuto all’incidente.

Tutti e tre erano dipendenti di un’azienda di Mesola. Nel pomeriggio del 15 maggio del 2023 stavano svolgendo alcuni lavori di manutenzione sul tetto di un capannone. Per raggiungerlo, erano saliti su un cestello elevatore. All’improvviso il macchinario ha ceduto, rovesciandosi e facendoli precipitare nel vuoto. Un volo di dieci metri che non ha lasciato scampo a due operai su tre. Subito dopo l’incidente, alla discarica Crispa erano intervenuti i carabinieri delle stazioni di Jolanda e Ambrogio, i vigili del fuoco, i sanitari del 118 con due elisoccorso, due ambulanze e un’automedica, oltre agli operatori del servizio per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro dell’Ausl. I sanitari si erano subito presi cura dei feriti, ma per due di loro la corsa in ospedale risultò vana.

All’indomani della tragedia, la procura aprì un’inchiesta per omicidio colposo. L’attenzione degli inquirenti si focalizzò immediatamente sul cestello nel quale si trovavano i tre lavoratori. Perché ha ceduto facendoli precipitare nel vuoto? Una domanda chiave per fare chiarezza sull’accaduto e stabilire eventuali responsabilità nella morte dei due lavoratori. Per avere risposte in questo senso, oltre all’autopsia sul corpo delle vittime il pubblico ministero Isabella Cavallari dispose una consulenza tecnica sul cestello elevatore, affidando l’incarico all’ingegner Massimo Rizzati.

Le operazioni tecniche, a quanto si apprende, sono state lunghe e complesse. Lette le conclusioni del consulente, il pubblico ministero ha concluso le indagini mantendendo sostanzialmente immutato l’impianto iniziale, con quattro nomi iscritti nel registro degli indagati. Ad attendere risposte su quanto accaduto quel maledetto pomeriggio a Jolanda di Savoia sono anche i familiari dei lavoratori deceduti, assistiti in questo delicato frangente dall’avvocato Pasquale Longobucco.