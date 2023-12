Tragedia all’ospedale. Muore nel cantiere, indagate nove persone

Sono nove gli iscritti nel registro degli indagati per la morte di un 75enne trovato senza vita la settimana scorsa nell’area di cantiere dell’ospedale di Argenta. La lente della procura – fermo restando che non sembrano esserci dubbi sulle cause naturali del decesso – si è sin da subito stretta su alcuni aspetti riguardanti quel cantiere, in particolare per capire perché il 75enne, diretto al pronto soccorso del ‘Mazzolani Vandini’, abbia sbagliato strada finendo nell’area dei lavori. Oltre a ciò, gli inquirenti devono chiarire se la segnalazione relativa ai lavori e al nuovo accesso dell’area di emergenza abbia influito sull’accaduto. Tutte domande alle quali dovranno dare risposta le indagini coordinate dal pubblico ministero Andrea Maggioni. L’iscrizione, va chiarito, è un atto dovuto, finalizzato a permettere lo svolgimento degli accertamenti tecnici nella massima garanzia difensiva di tutti i soggetti coinvolti.

Il primo di questi è fissato per giovedì ed è l’autopsia sul corpo dell’anziano. Come anticipato, non ci sono dubbi sul fatto che sia morto per cause naturali, ma l’esame medico legale è necessario per chiarirne con esattezza le ragioni e le circostanze. La tragedia si è verificata martedì scorso. L’uomo era arrivato ad Argenta e, dopo aver parcheggiato l’auto, si era diretto al pronto soccorso. Per cause da chiarire ha sbagliato strada ed è entrato nell’area di cantiere. Qui si è sentito male ed è morto. Quando i soccorritorio lo hanno trovato per lui non c’era ormai più nulla da fare.