Tragedia durante la vacanza. Muore bambino di due anni. Tra le ipotesi la meningite

C’è una famiglia distrutta, sconvolta dal più indicibile dei dolori e che ancora non sa trovare una spiegazione per quanto accaduto. Da lunedì pomeriggio, quando il cuore del piccolo Eric si è fermato, mamma e papà non si danno pace. Il bimbo, due anni, è morto durante un periodo di vacanza al mare con genitori e i fratellini. L’ipotesi che circola tra i sanitari, anche se è ancora tutta da verificare, è di quelle che fanno tremare i polsi: meningite. Un’infezione che non ha lasciato scampo al piccolo, arrivato in ospedale a Cona in condizioni disperate. A nulla sono valsi i tentativi dei pediatri di salvargli la vita. Ora rimangono solo l’incredulità e lo sgomento per una tragedia immane arrivata a squarciare quello che doveva essere un fine settimana di relax e serenità.

I fatti. Per capire meglio i contorni della tragedia bisogna tornare indietro fino a sabato, quando Eric Rossi arriva al Lido di Spina da Caprino Bergamasco con i genitori e i fratelli di 5 e 8 anni per trascorrere un weekend all’insegna della spensieratezza. La breve vacanza, però, non parte con i migliori auspici. Eric stava infatti poco bene già da prima della partenza. Aveva sintomi gastrointestinali, per i quali i genitori lo avevano portato dal pediatra. Il curante gli aveva prescritto l’antibiotico. Sulle prime, il farmaco sembra fare effetto. Il piccolo pare stare meglio e la famiglia decide così di partire per quella vacanza che attendeva da tempo. Arrivano dunque a Spina e si sistemano in un bungalow di un camping. Col passare delle ore, però, quel miglioramento si rivela effimero. Il bimbo ricomincia ad avere problemi e rimane per tutta la durata del soggiorno nel bungalow con la madre. Lunedì, la situazione peggiora ulteriormente e i genitori decidono di portarlo al pronto soccorso. Il primo passaggio è all’ospedale del Delta. Già dai primi accertamenti, i medici di Lagosanto capiscono che la situazione è preoccupante. Organizzano quindi tempestivamente un trasferimento al Sant’Anna, struttura più attrezzata e dotata di rianimatori pediatrici. Quando arrivano a Cona, la situazione è disperata. Viene trasferito immediatamente in Rianimazione, ma non si riesce a fare molto. Alle 19 i sanitari sono costretti a constatare il decesso.

Le analisi. Sulle cause, al momento ci sono solo ipotesi. Quel che è certo, è che all’origine del precipitare del quadro clinico ci sia un’infezione. I sintomi riscontrati dai medici sono risultati compatibili con una meningite, anche se non si sa ancora di quale tipo. Per averne certezza, bisognerà attendere l’esito degli esami colturali che verosimilmente sarà disponibile nelle prossime ore. Ovviamente, essendoci un sospetto di meningite, l’Ausl ha attivato il proprio ufficio di Igiene pubblica per valutare la situazione. Al termine degli accertamenti del caso, è stato deciso di procedere alla somministrazione della profilassi per la meningite soltanto per la famiglia del bambino, essendo quella che è stata maggiormente in contatto con lui, ma non per gli altri ospiti e il personale del campeggio. Se la situazione dovesse evolvere o se il quadro dovesse cambiare, non è escluso che l’azienda sanitaria possa adottare ulteriori misure.

Stagione nera. L’estate in corso ha registrato un numero tristemente elevato di tragedie che hanno avuto come vittime dei bambini. Il 15 giugno, un bimbo tedesco di sei anni in vacanza con la famiglia si è tuffato nella piscina di un camping del Lido delle Nazioni ed è morto dopo una disperata corsa in ospedale. Esattamente un mese dopo, un neonato di appena tre mesi è deceduto mentre dormiva nella propria culla in un appartamento di via Carlo Mayr. Il piccolo ha smesso di respirare poco dopo essere stato allattato dalla madre. Su entrambe le tragedie sono ora in corso accertamenti da parte della procura.