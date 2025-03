Tragedia in corsia, la sentenza. Anziano morto dopo il pasto, assolti medico e infermiera

Per il tribunale non ci sono responsabili per il decesso di Francesco Catozzi, l’86enne morto all’ospedale di Cona dopo un pasto il 4 novembre del 2022. Il processo a carico di un medico e di un’infermiera del Sant’Anna (gli unici rimasti della ventina di indagati iniziali, la maggior parte dei quali archiviati dal pubblico ministero Andrea Maggioni) si è concluso nelle scorse ore davanti al gup Danilo Russo. I due sanitari, assistiti dagli avvocati Silvia Fasolin, Michele Ciaccia e Marco Linguerri, avevano optato per il processo in rito abbreviato. Ieri le parti hanno discusso. Il pm aveva chiesto la condanna a un anno per il medico e l’assoluzione per l’infermiera, ma il giudice ha disposto l’assoluzione per entrambi.

"In vicende di questo genere non si può mai gioire fino in fondo per il risultato ottenuto perché riteniamo sia giusto debba sempre prevalere il rispetto per le sofferenze che vi hanno fatto da sfondo – così i legali degli imputati –. Certamente, però, l’assoluzione piena emessa dal gup è il miglior riconoscimento processuale che i nostri assistiti potessero ottenere quale riconoscimento del loro corretto operato. Detto ciò, questo provvedimento, sancisce quello che noi e i nostri assistiti, fin dall’inizio, abbiamo sempre sostenuto e, di ciò, non possiamo che essere estremamente soddisfatti". Milena Catozzi, avvocato e parte offesa in quanto figlia dell’86enne, si è detta "profondamente amareggiata" per l’esito del processo. "Rimango convinta del fatto che mio padre poteva essere salvato perché una persona fragile e nelle sue condizioni doveva essere assistita al momento del pasto e non lasciata completamente da sola – ha aggiunto –. Non è dato sapere per quanti minuti sia stato lasciato soffocare perché la tempistica indicata nella cartella è stata ritenuta non verosimile. In un ospedale è inammissibile che una persona muoia soffocandosi con il cibo senza che nessuno lo assista. Le persone fragili devo essere tutelate. Non si può morire così. Leggeremo le motivazioni e vedremo se il pm farà appello".

I fatti. Catozzi era ricoverato dall’inizio del mese precedente al decesso per alcune complicazioni cardiache. Una degenza andata avanti per giorni fino a quando non si sono presentate alcune complicazioni intestinali, proprio quando i medici avevano deciso per le dimissioni. È nata quindi la necessità di una cura specifica e poi di un periodo di digiuno, concluso il 4 novembre 2022 quando, appunto, si decise di somministrare di nuovo il cibo all’anziano paziente. Subito dopo il pasto, la situazione è però precipitata fino alla morte di Catozzi. I familiari della vittima hanno deciso di presentare un esposto alla procura per fare luce su tutti i passaggi che hanno portato al decesso dell’86enne, atto da cui è partito il processo concluso ieri con una doppia assoluzione.