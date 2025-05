Tragedia in Superstrada. Operaio morto in cantiere, chieste due condanne

Un paio di condanne e un’assoluzione. Secondo la procura sono soltanto due dei tre imputati complessivi a dover rispondere della morte di Augustine Aigbovo, il 43enne originario del Gambia travolto mentre stava lavorando a un cantiere lungo la Superstrada, tra le uscite di Cona e via Ravenna. Il processo per la tragedia del 24 settembre 2020 è arrivato ieri alle battute conclusive con le discussioni delle parti. Il pubblico ministero Andrea Maggioni, al termine di un’articolata requisitoria, ha chiesto la condanna per Gabriele Pezzi, datore di lavoro della vittima e direttore tecnico della Cims, l’azienda che stava operando su strada quel giorno, e per Donato Papa, uno dei titolari della ditta pugliese che aveva l’appalto diretto da Anas per il rifacimento della segnaletica stradale e per conto della quale stava operando la prima società. Per ciascuno dei due imputati il pm ha chiesto tre anni e quattro mesi di reclusione. Assoluzione perché il fatto non sussiste, invece, per il terzo imputato, Giovanni Papa, l’altro titolare dell’azienda pugliese. Quest’ultimo, ha spiegato la procura, non era a Ferrara all’epoca del fatto ma la normativa che lo avrebbe vincolato in questo senso è del 2021, quindi successiva al tragico incidente. Conclusa la requisitoria hanno preso la parola i difensori di parte civile e quelli degli imputati (gli avvocati Ermanno Cicognani e Alessandro De Matteis). Questi ultimi hanno entrambi insistito per l’assoluzione dei propri assistiti, evidenziando una serie di criticità riguardo all’imputazione, ai fatti narrati e alle condizioni della strada. La lunga udienza si è conclusa nel primo pomeriggio e il giudice Giovanni Solinas ha disposto un rinvio al 13 giugno per la lettura della sentenza.

Il terribile incidente al centro del processo risale al settembre di cinque anni fa. Quella mattina Augustine, dipendente della ditta di segnaletica Cims di Castel Guelfo, nel Bolognese, stava operando per segnalare la presenza di un cantiere e si trovava vicino al furgone che indicava il restringimento della carreggiata. Mentre lavorava, una Fiat Panda condotta da un 44enne marchigiano lo travolse senza lasciargli scampo. Il conducente della vettura ha già definito la propria posizione patteggiando la pena, mentre a processo (per omicidio colposo e ora in attesa di sentenza) sono rimasti i responsabili delle due aziende coinvolte.