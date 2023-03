Tragedia in una palazzina del quartiere Giardino Anziana trovata senza vita nel suo appartamento

Tragedia, ieri mattina, in un condominio di via Fiume. Una donna di 79 anni è stata trovata senza vita nel suo appartamento. L’allarme è scattato poco prima delle 10. L’anziana non rispondeva alle chiamate. Insolito per una persona descritta dai vicini come molto attiva. Quella mancata risposta ha quindi iniziato a destare preoccupazione, fino a quando non è stato dato l’allarme ai soccorritori. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e i carabinieri. I pompieri hanno dovuto aprire la porta dell’abitazione per permettere al personale sanitario di entrare nell’appartamento. Una volta dentro, il medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso. I primi accertamenti hanno subito permesso di ricondurre la morte della 79enne a cause naturali. A quanto si apprende, la donna viveva in quell’appartamento al quartiere Giardino insieme alla sorella. Quest’ultima però, in questo periodo era ricoverata in ospedale. La pensionata era quindi sola quando è stata colta dal malore che non gli ha lasciato scampo.