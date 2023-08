Tragedia in via Canonici Motociclista morto, aperta un’inchiesta Focus su una buca

di Federico Malavasi

All’indomani della tragedia di Alessio Maini, il motociclista 38enne morto in un incidente nella notte tra giovedì e venerdì, rimane ancora un grosso rebus da risolvere. Quello legato alle ragioni che lo hanno portato a perdere il controllo della sua Ducati Monster, facendolo finire prima contro un’auto in sosta e poi proiettato dall’altro lato di via Canonici. Le ipotesi al vaglio degli inquirenti sono diverse, anche se l’attenzione sembra concentrarsi su un avvallamento nel manto stradale nelle vicinanze del luogo dell’incidente. Una buca che potrebbe aver contribuito a far sbandare la moto condotta da Maini.

È proprio per far piena luce sulla dinamica dei fatti che il pubblico ministero Stefano Longhi ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo a carico di ignoti. Nel caso dovesse emergere un nesso di causalità tra la morte del centauro e quella buca, è possibile che la procura decida di approfondire la questione, magari incaricando un consulente. Al momento, però, è presto per mettere le mani avanti. Certo è, che sin dalle ore immediatamente successive all’accaduto i residenti di quel tratto di via Canonici (all’incrocio con via Pareschi) hanno puntato il dito sull’asfalto malmesso. In particolare su quello specifico avvallamento, che gli abitanti del palazzo di fronte avrebbero segnalato già in diverse occasioni. "Lo diciamo da anni – sbotta un residente – Ma nessuno ha fatto nulla". Fino alla notte della tragedia di Maini. In molti, affacciatisi alla finestra subito dopo il terribile schianto, riferiscono infatti di aver notato gli operai rattoppare e ‘pareggiare’ quel tratto di asfalto, perché ritenuto pericoloso. Il tutto è accaduto intorno alle 3 di notte, mentre la polizia locale stava ancora ultimando i rilievi. Allo stato, però, è prematuro attribuire a quel pezzo di strada ammalorata la ‘responsabilità’ (totale o parziale) di quanto accaduto in via Canonici. Saranno le indagini di procura e polizia locale a sciogliere ogni dubbio.

Col passare delle ore, trapela qualche elemento in più su quanto successo quella maledetta notte. Prima di trovare la morte, il 38enne era con alcuni amici in un pub non lontano dal luogo dell’incidente. Tre testimoni hanno detto di averlo visto partire e di aver sentito un botto dopo che la moto aveva percorso circa trecento metri. Accorsi sul posto, si sono trovati davanti agli occhi la terribile scena. Il resto è la cronaca di una tragedia che ha lasciato nel dolore i genitori e i tanti amici di Alessio. Il funerale dell’operaio 38enne è fissato per giovedì prossimo alle 9.15 nella parrocchia della Sacra Famiglia.