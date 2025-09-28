Tragedia in via Gustavo Bianchi. Scomparso da alcuni giorni, trovato senza vita in strada

Non si avevano più notizie di lui da un paio di giorni. Le ricerche di un 37enne italiano si sono concluse nella maniera più tragica nella notte tra ieri e venerdì. Il corpo senza vita dell’uomo è stato rinvenuto in via Gustavo Bianchi, ai bordi della pista di pattinaggio nell’area del Motovelodromo. Sulle cause del decesso sono ancora in corso tutti gli accertamenti del caso, ma dalle prime verifiche sembrerebbe allargarsi l’ombra della droga. A stroncarlo potrebbe infatti essere stata una overdose, forse di eroina. A spingere gli inquirenti verso questa pista, una siringa trovata nella zona. A sciogliere ogni dubbio sarà comunque l’autopsia, che verrà disposta a breve dalla procura. Solo a seguito degli esami sarà infatti possibile stabilire con precisione le cause della morte. A indirizzare verso il luogo del ritrovamento è stata la geolocalizzazione del telefono del 37enne. Sul posto i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso, e i carabinieri per gli accertamenti del caso.

Un altro intervento su cui sono in corso accertamenti si è verificato ieri pomeriggio nei giardini di viale Cavour, di fianco alle Poste centrali, dove un uomo è stato soccorso dai sanitari del 118 e dalla polizia locale dopo essere stato colto da malore. Fortunatamente, il malcapitato si è ripreso rapidamente ed è stato trasportato all’ospedale di Cona. Anche in questo caso, sul luogo dell’intervento è stata trovata una siringa. Ora si dovrà appurare se quest’ultima sia collegata o meno al malessere. Qualora dovesse essere confermato il legame tra la droga e i due episodi, si tratterà di capire se siamo di fronte a due drammatiche coincidenze o se invece stia circolando sostanza stupefacente tagliata male o più letale del ‘normale.’