Tragedia lungo la Acciaioli. Sbanda in moto, muore a 20 anni: "Serio e tranquillo, siamo sconvolti"

Lo aspettavano in palestra, come ogni giorno. Le 14 era il ‘suo’ orario. Gli esercizi per scolpire il fisico, poi le chiacchiere e le risate con lo staff che tra quelle mura lo ha visto crescere. Ma prima, complice la bella giornata di sole, qualche chilometro di asfalto macinato con l’altra sua grande passione, la moto. Stavolta, però, la Yamaha rossa sua fedele compagna di molti giri sulle strade della costa, lo ha accompagnato tra le braccia del più spietato dei destini. Gioele Fogli, 20 anni, è morto in prossimità di una curva lungo la via Acciaioli, all’altezza dell’incrocio con via Canal da Mare, tra i lidi di Pomposa e Scacchi. Il giovane, per cause da chiarire, ha perso il controllo della moto ed è uscito dalla carreggiata, sbattendo contro il guard rail. L’impatto è stato violentissimo, al punto da sbalzare il giovane centauro dalla sella. Le lancette segnavano le 13.21 quando è partita la chiamata ai soccorsi. Sull’Acciaioli sono arrivati i sanitari del 118 con ambulanza, auto medica ed elisoccorso decollato da Ravenna. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Comacchio, che si sono occupati dei rilievi finalizzati a ricostruire i dettagli della tragedia. Il personale medico si è subito reso conto della gravità della situazione. I sanitari hanno fatto di tutto per rianimare il giovane, ma gli sforzi sono risultati vani. Troppo gravi le ferite riportate nell’impatto. Il cuore di Fogli si è fermato subito dopo l’urto.

Sull’asfalto della Acciaioli è calato il silenzio per l’ennesima croce conficcata in queste settimane sulle strade del nostro territorio. Una strage senza fine, che stavolta ha portato via una vita che stava muovendo i primi passi sulla strada dei sogni. La notizia della morte di Gioele si è sparsa rapidamente tra Comacchio e i lidi, dove il giovane centauro era molto conosciuto, così come la sua famiglia che gestisce il ristorante ‘Due passi sul molo’ a Porto Garibaldi e il bagno Italia al Lido degli Estensi. Fogli era un giovane dalle mille passioni, dalla palestra alle ‘due ruote’, dallo scoutismo al softair. "Veniva ad allenarsi qui da quando era giovanissimo – è il ricordo dello staff della palestra New Sporting di Porto Garibaldi –. Era qui anche ieri (giovedì, ndr). Arrivava alle 14 e rimaneva fino alle 17 circa. Un ragazzo tranquillissimo, serio, educato. Ogni volta che andava via ci raccomandavamo che andasse piano. Lui ci rassicurava e, scherzando, ci faceva sentire il rombo della moto". E probabilmente anche ieri avrebbe dovuto andare in palestra, sempre al suo solito orario. "Forse, vista la bella giornata, aveva deciso di fare un giro prima di venire ad allenarsi – proseguono i responsabili dell’impianto sportivo –. Ma la sua passione lo ha ucciso. Siamo tutti sconvolti".

Incredulità e cordoglio anche da parte del sindaco di Comacchio, Pierluigi Negri. "Sono notizie che sconvolgono la comunità – ha dichiarato –. Siamo vicini alla famiglia, da genitore non oso immaginare il dolore". Gioele Fogli aveva una vita ricca di interessi. Da qualche tempo lavorava nei locali di famiglia, soprattutto in cucina. Nel tempo libero, poi, si dedicava ai suoi hobby. In testa, appunto, motociclette e palestra. Praticava inoltre judo e con gli amici giocava a softair, l’attività che simula operazioni militari utilizzando repliche di armi. Sin da piccolo, inoltre, frequentava il gruppo scout di Comacchio, del quale era una delle colonne. Era nipote dell’ex assessore al Turismo della cittadina lagunare e storico titolare del bagno Italia Gabriele Buzzi, scomparso nel 2020.