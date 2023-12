Tragedia per la nebbia: muore in un canale

Migliarino (Ferrara), 15 dicembre 2023 – È stato trovato questa sera intorno alle 20,30, il cadavere di un uomo di 70 anni nelle acque della vasca dell’ex fornace in via Travaglio, a Migliarino. A dare l’allarme un passante che ha visto affiorare il tettuccio di un’auto.

Sul luogo sono intervenuti anche i sommozzatori dei vigili del fuoco (foto d’archivio)

Immediatamente sono stati allertati i soccorsi e i carabinieri della compagnia di Portomaggiore. Sul posto due squadre dei vigili del fuoco di Ferrara e Codigoro che hanno chiesto l’intervento dei sommozzatori. Dopo aver scandagliato le acque intorno alla macchina, i pompieri si sono accorti del corpo senza vita del pensionato a circa cento metri dal mezzo sprofondato nella vasca.

Secondo una prima ricostruzione, la vittima potrebbe aver sbagliato la strada a causa della nebbia fitta. Non avrebbe, quindi, fatto in tempo a evitare di finire nello specchio d’acqua. Il freddo e lo sforzo per uscire dalla carcassa di lamiere e fango gli sarebbero stati fatali. È soltanto un’ipotesi che dovrà essere confermata dalle forze dell’ordine.

Non si sa per quale motivo l’uomo si trovasse in quella zona: il punto dove l’auto si è inabissata si trova lontano da via Travaglio, in mezzo alla campagna. L’unica spiegazione, per ora, è che possa essere stato tratto in inganno dalla fitta nebbia. I carabinieri, in ogni caso, non escludono nessuna ipotesi. Neanche la pista che dietro a quello che appare, per ora, come un incidente, ci sia un malore.

Sia chiaro: sono soltanto ipotesi che dovranno essere necessariamente confermate dagli uomini dell’Arma della compagnia di Portomaggiore. Il corpo senza vita è stato trovato dai vigili del fuoco perlustrando gli argini dell’enorme vasca che una volta era al servizio dell’ex fornace del territorio.