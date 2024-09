Tragedia nelle campagne. Il cric cede e l’auto lo schiaccia. Muore bracciante agricolo

Ha cercato di sollevare l’auto in panne con il cric ma il veicolo gli è crollato addosso uccidendolo sul colpo. Era arrivato nelle campagne Ferraresi dalla Bassa bolognese in cerca di un impiego tra campi e filari, ma ad attenderlo in quelle terre c’era il più cupo dei destini. A perdere la vita, intorno all’ora di pranzo di ieri, è stato Imran Chaudhary, un 44enne pachistano residente a Molinella. I contorni dell’accaduto sono ancora al vaglio dei carabinieri, anche se sembrano esserci pochi dubbi sulla dinamica di quella che si è rivelata essere una tragica fatalità.

Tutto cominicia intorno alle 13.30. Una Opel Zafira con a bordo quattro pachistani percorre una strada di campagna dalle parti di via della Sbarra, all’altezza di Boara. Stando ai primi elementi emersi, i quattro stranieri (tutti regolari, tre dei quali residenti ad Argenta) stavano raggiungendo un’azienda agricola della zona, forse per un colloquio di lavoro essendo tutti braccianti agricoli. Durante il percorso, la macchina sulla quale viaggiano si ferma improvvisamente. Il 44enne decide quindi di scendere e sollevarla con il cric per vedere cosa fosse accaduto. Utilizzando la leva solleva la parte anteriore dell’auto e ci si infila sotto per verificare eventuali guasti. Il terreno erboso non si rivela però un piano sufficientemente solido per reggere il cric che sprofonda all’improvviso. La parte anteriore della Zafira piomba quindi sul malcapitato, schiacciandolo. Gli amici cercano di liberarlo, ma la macchina è troppo pesante per essere smossa con la sola forza delle braccia. Chiedono quindi aiuto e, in loro soccorso, accorre un agricoltore della zona con un muletto. Ogni tentativo risulta però inutile.

Quando in via della Sbarra arrivano i sanitari del 118 non possono fare altro che constatare il decesso del 44enne. Ai carabinieri è rimasto il compito di svolgere il sopralluogo e le indagini. La macchina è stata subito posto sotto sequestro, mentre la salma della vittima è stata trasportata alla medicina legale, a disposizione della procura che ora potrebbe disporre l’autopsia per cristallizzare le cause del decesso.