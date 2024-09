Tragedia sfiorata al Sant’Anna. Sale sul tetto e cerca di buttarsi. Agente si arrampica e la salva

Stava per gettarsi nel vuoto, decisa a farla finita, quando è stata salvata da un poliziotto in servizio al Sant’Anna. Il tutto è accaduto nel pomeriggio di giovedì all’ospedale di Cona. L’agente che ha evitato la tragedia era stato avvisato della presenza di una donna sulle scale di emergenza, situate nei pressi del pronto soccorso, che portano al tetto della struttura. Il poliziotto è immediatamente saluto sul tetto per verificare la situazione. Dopo essersi arrampicato sulla scala di sicurezza che porta alla sommità del nosocomio, ha visto la donna aggrappata con le sole mani al cornicione, a penzoloni sul vuoto. L’operatore, con freddezza e lucidità, si è avvicinato velocemente e l’ha afferrata per entrambe le braccia, evitando così che precipitasse. Successivamente è stato raggiunto dal personale sanitario che ha aiutato l’agente a sollevare la donna e metterla in salvo.

"Grazie all’agente della polizia di Stato che ieri è intervenuto in modo tempestivo e coraggioso, mettendo in salvo una donna ieri pomeriggio all’ospedale di Cona. La prontezza e il senso del dovere che ha dimostrato sono encomiabili, un ringraziamento da parte di tutta la comunità" ha dichiarato il sindaco Alan Fabbri in merito alla vicenda che ha tenuto col fiato sospeso giovedì pomeriggio i presenti all’ospedale di Cona.