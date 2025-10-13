Ancora una tragedia sulla Statale 16, auto si schianta contro un camion: muore a 28 anni

Ferrara, 13 ottobre 2025 – Ormai su quel tratto della statale 16, non c’è giorno in cui non si verifichi un incidente. Il più delle volte con feriti gravi o con persone decedute. L’ennesimo tragico incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi. Teatro di questo drammatico sinistro ancora una volta il tratto, che dai dossi appena oltre il santuario della Celletta, conduce alle porte di San Biagio. Coinvolte tre persone: un ragazzo di 28 anni di Alfonsine, che ha perso la vita; ferita invece una donna con lui nell’auto, seduta sul lato passeggeri; praticamente illesa una terza persona, una giovane di Forlì.

Ma tutti erano diretti verso casa: viaggiavano in direzione Ferrara-Ravenna. Il violento schianto, tra l’auto guidata dal 28enne ed un Tir, è andato purtroppo in scena all’altezza dell’incrocio con Via Morari, poco dopo Borgo Cinfina. Si è trattato dell’ennesimo incidente di una lunghissima serie, lungo una arteria, in attesa della sospirata variante, che la alleggerisca dal traffico incessante. Una strada che attualmente è percorsa da circa 20mila mezzi in transito, soprattutto pesanti, che tagliano pericolosamente a metà l’abitato della piccola frazione di Argenta, con velocità spesso sostenute, creando pesanti rischi per l’incolumità dei residenti.

Ma veniamo ai tragici fatti. Oggi pomeriggio la Ford, con alla guida il 28enne, prima di finire contro il camion, precedeva una Opel Corsa condotta da una giovane forlivese. Quest’ultima racconta la dinamica: “L’auto del ragazzo non mi ha sorpassata – spiega la donna –. L’avevo davanti a me, ed andava piano rispettando i limiti di velocità. All’improvviso, forse per un malore, il giovane ha perso il controllo della macchina, che ha sbandato invadendo la corsia opposta di marcia e andando a scontrarsi poi col camion in transito nella corsia opposta”.

Nel violento impatto la Ford è stata sbalzata all’indietro e ha colpito l’Opel che la seguiva, per poi finire la sua corsa ai piedi dell’argine del fiume. Sul posto la Polizia locale, che ha effettuato i rilievi e i carabinieri. I vigili del fuoco hanno estratto il corpo del giovane senza vita dal groviglio di lamiere.

Il 118 che ha prestato i primi soccorsi ed ha trasportato la donna ferita all’ospedale di Cona. Non solo: due elimediche sono tornate alla base senza pazienti a bordo. Sotto il lenzuolo giallo, steso sull’asfalto, il corpo del 28enne.