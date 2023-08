Tragedia sulla Provinciale Vola dalla sella della Suzuki Era il suo primo giorno di ferie

di Claudia Fortini

Ha perso la vita nel suo primo giorno di ferie, mentre a bordo della potente Suzuki 1200 era diretto a Bondeno. Emanuele Faraguti, 46enne di Gavello, è morto in un incidente avvenuto poco prima delle 10.30 di ieri mattina. Stava percorrendo la strada provinciale che collega Burana al capoluogo quando, all’uscita di una doppia curva, per cause ancora inspiegabili e al vaglio della polizia locale impegnata nei rilievi, ha perso il controllo del mezzo. Un tratto relativamente semplice percorso in velocità dove, per ragioni sconosciute, perdendo l’equilibrio e il controllo, forse per l’attrito delle ruote posteriori, è stato sbalzato in avanti precipitando sull’asfalto, finendo travolto e dilaniato dalla Suzuki che ha continuato la traiettoria sulla strada per altri cento metri. Faraguti è morto sul colpo. Non ci sono altre auto coinvolte e anche il guardrail della strada provinciale è risultato intatto.

Immediato l’arrivo del 118 sul posto. Anche l’elisoccorso stava per alzarsi in volo, ma purtroppo ai soccorritori non è rimasto che constatarne il decesso. Un uomo, che viaggiava poco distante e che si è fermato per prestare i primi soccorsi, di fronte al dramma che si è trovato di fronte, si è sentito male ed è stato portato per cure e accertamenti all’ospedale di Cona. Sul posto le pattuglie della Polizia Locale dell’Alto Ferrarese sono state impegnate a lungo nei rilievi e nella gestione del traffico su una strada che è rimasta chiusa per più di due ore.

Su Bondeno è sceso un silenzio di dolore e lacrime. Faraguti, che abitava a Gavello con il padre, aveva intorno a sé una rete di amici e di stima. Sapeva diffondere sorrisi e simpatia ogni giorno. "Siamo cresciuti insieme da bambini – racconta il sindaco di Ferrara Alan Fabbri –, siamo sempre stati amici. Eravamo insieme anche domenica. Ancora non ci credo. Il dolore che provo in tanti lo capiscono".

Al bar Mister di Scortichino, dove Faraguti incontrava gli amici, resta un vuoto. "Emanuele era una grande persona – raccontano – allegro, spensierato, sempre positivo, amico di tutti. Era un grande appassionato di pesca, al punto che a Gavello aveva affittato e curava un laghetto, un appassionato di natura e animali, viveva con con i suoi sette rottweiler che accudiva con premura e affetto". Lavorava in una carrozzeria meccanica a Camposanto, nel Modenese. Lascia il padre Ilio. Sulla tragedia di Bondeno, la seconda nell’arco di poche ore dopo il decesso di un altro centauro avvenuto poco dopo mezzanotte a Ferrara, la procura aprirà un fascicolo d’indagine una volta ultimati i rilievi.