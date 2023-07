Tragedia sulla spiaggia Malore mentre fa il bagno Muore davanti all’amica

di Valerio Franzoni

Mentre stava facendo il bagno in mare, è stata colpita da un malore improvviso che non le ha lasciato scampo. Vani sono stati i soccorsi per cercare di salvare la vita alla settantunenne ucraina Liliana Sergienco che, nel pomeriggio di ieri, è deceduta a Porto Garibaldi. La tragedia è avvenuta poco prima delle 17, nel tratto di mare all’altezza dei bagni Europa e Quelli di Flip. La settantunenne, in compagnia di un’amica, si stava godendo una giornata al mare e aveva deciso di concedersi un bagno per rinfrescarsi dalla canicola di queste giornate. Improvvisamente, un malore ha colpito la donna che ha perso i sensi e si è accasciata in acqua. Subito sono stati chiamati i soccorsi. Primi a raggiungere Liliana Sergienco sono stati i bagnini che l’hanno portata a riva e hanno cominciato a praticarle le manovre di rianimazione, in attesa che giungessero i sanitari. La donna non dava segni di vita. Sul posto è intervenuto il personale del ‘118’ con ambulanza ed elisoccorso, la guardia costiera di Porto Garibaldi e i carabinieri.

Sotto gli occhi delle persone presenti, che hanno seguito con apprensione i soccorsi, i sanitari hanno tentato tutto il possibile per rianimare la settantunenne per diverso tempo. Ma, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Liliana Sergienco non si è più ripresa e il personale medico non ha potuto far altro che constatarne il decesso, dovuto ad un arresto cardiocircolatorio. La donna, di origini ucraine, era ospitata da una signora a Ferrara e, nella giornata di ieri, aveva deciso di trascorrere una tranquilla giornata di relax al mare. Una giornata che, purtroppo, ha avuto un epilogo tragico. Si tratta del terzo decesso per malore che si è registrato dall’inizio della stagione sulla costa comacchiese: lo scorso 31 maggio a perdere la vita era stato Daniele Lugli, deceduto all’età di 81 anni mentre stava facendo il bagno nel tratto di mare dinanzi il bagno Le Piramidi a Lido di Spina. Poi, lo scorso 27 giugno la stessa, drammatica sorte era toccata al turista bolognese Renzo Gadani, settantasette anni, anch’esso colpito da un malore mentre si trovava in acqua a Lido degli Scacchi.