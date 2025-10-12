Tragedia sull’Adriatica. Schianto frontale tra auto. Morti due giovani e una donna. I ragazzi tornavano da una festa

Nessuno di loro avrebbe dovuto essere lì. Eleonora Verri, 41 anni, impiegata in un’azienda agricola di Mirabello, era la prima volta che lavorava di sabato e sarebbe potuta arrivare in ufficio comodamente alle 8,30, ma è partita in anticipo e un destino crudele ha voluto che la sua Fiat Panda, ieri, intorno alle 7 del mattino, si scontrasse, sul rettilineo maledetto dell’Adriatica, con una Ford Fiesta. La ragazza ha perso la vita sul colpo e come lei altri due giovani a bordo dell’altra auto: Yassine El Maarofi, 19 anni, e Omar Hammouch, 27 anni, originari del Marocco e residenti nel Ravennate. Con loro c’erano altri due giovanissimi stranieri di 22 anni, che sono rimasti feriti gravemente.

Anche il gruppo di ragazzi, a bordo della Fiesta, non avrebbero dovuto essere lì: erano di ritorno da una festa e, un contrattempo, ha fatto sì che ritardassero il rientro a casa. Sta di fatto che le due auto, ieri mattina, in quel preciso istante, si sono trovate sullo stesso lembo di asfalto all’altezza di Monestirolo, poco prima dell’agriturismo ’La Sapienza’. La ragazza era partita di buon’ora e stava andando in direzione di Ferrara, mentre i quattro ragazzi procedevano verso Ravenna. Forse una banale distrazione e l’invasione per un attimo della carreggiata, hanno causato lo schianto. In un secondo tre vite spezzate; mentre i due superstiti di 22 anni, a bordo della Fiesta, sono stati soccorsi dal 118 e ricoverati in gravi condizioni all’ospedale di Cona. Una scena terribile quella che ha accolto le forze dell’ordine: le auto accartocciate, ridotte a un groviglio di lamiere, con la Fiat Panda della ragazza su un fianco appoggiata al guardrail. Sull’asfalto, oggetti di vita quotidiana sparsi ovunque, appartenenti ai giovani. La corsa disperata contro il tempo dello staff del 118 non ha salvato la vita alla ragazza e ai due stranieri: i sanitari hanno potuto soltanto constatarne il decesso. E poi sono iniziati i rilievi e lo strazio del riconoscimento dei corpi. I tre giovani senza vita, stesi sull’asfalto, sotto i lenzuoli bianchi, sono stati posizionati uno dopo l’altro. Intorno gli agenti della polizia locale Terre Estensi impegnati nei rilievi, i carabinieri della compagnia di Ferrara in aiuto per governare il traffico, i vigili del fuoco e gli addetti di Anas. A confermare un impatto improvviso e violento, la quasi totale assenza di tracce di segni degli pneumatici sull’asfalto. Una delle due auto, presumibilmente, potrebbe avere invaso la carreggiata opposta. A quel punto lo schianto è stato inevitabile. Sia chiaro: è soltanto un’ipotesi che deve essere necessariamente confermata dalla polizia locale Terre Estensi.

Dopo l’incidente, il primo ad arrivare sul posto dei familiari, è stato lo zio della ragazza, Laurano Verri, che passava di lì ed è stato raggiunto dalla telefonata di un operaio dell’azienda dove lavorava la nipote. La stavano aspettando ma non arrivava. Poi lo zio si è accorto dell’incidente sull’ Adriatica e, successivamente, ha visto la Panta della ragazza. Con il cuore in gola, è andato sul posto e ha fatto la terribile scoperta. Gli agenti della polizia locale Terre Estensi lo hanno rincuorato in ogni modo. Poi il commissario di turno è andato dalla famiglia nella campagna di Montesanto, a Voghiera, per dare la tragica notizia.