Traghetti nei canali a Ferrara: in cantiere quattro linee di trasporto per le vie d’acqua

Ferrara, 8 luglio 2023 – Quattro linee contraddistinte da diversi colori, lungo il Burana, Canale Boicelli, Po di Primaro, Volano. Per ogni linea cinque o sei imbarcazioni, molto probabilmente catamarani, aliscafi a propulsione elettrica per ridurre a zero l’inquinamento e l’onda che si forma durante la navigazione; una serie di fermate lungo il percorso e capolinea che diventeranno crocevia per la mobilità integrata. Scendi dal bus o dalla bici e sali sul traghetto che ti porta fino in ufficio, a scuola.

È questo il progetto, inserito nella programmazione ‘Metropoli di paesaggio’, che trasformerà Ferrara in una città navigabile. Ci stanno lavorando una serie di interlocutori tra i quali Tper, l’azienda trasporto passeggeri Emilia-Romagna che sarà chiamata a svolgere un ruolo chiave. Ferrara Idropolitana si chiamerà. Per realizzare le quattro linee servono 60 milioni. I tempi per ’mettere a terra’ il piano, due anni e mezzo. I finanziamenti arriveranno dal ministero delle Infrastrutture e trasporti con specifici capitoli per sostenere piani che portano ad un abbattimento dell’inquinamento per le creazioni di città sostenibili.

"Quella è la cifra complessiva che abbiamo calcolato lo scorso anno – precisa Fabio Monzali, dirigente Tper Spa –. In realtà il progetto può procedere a stralci, possiamo realizzare e far partire la prima linea magari quelle che va a Pontelagoscuro. In quel caso il finanziamento per questo capitolo si aggira sui dieci milioni. Un progetto fattibilissimo che va ad integrarsi anche con il rinnovo dei mezzi. Per Ferrara e Bologna abbiamo un corposo investimento per l’acquisto di una flotta di 260 bus a idrogeno. Saranno questi mezzi ad inquinamento zero ad andare ad integrarsi con il trasporto su acqua, lungo i canali ed i fiumi".

Monzali fornisce alcuni dati sul trasporto su gomma a Ferrara. "Nella città delle biciclette – afferma – avvengono 120mila spostamenti in auto al giorno. Ci sono 86mila auto per 130mila abitanti, la percentuale più alta di tutta la regione, uno delle più alte a livello nazionale. Su questi numeri stiamo lavorando per una rivoluzione del trasporto che poggi su bus, bici, traghetti. Una città ideale, collegata da canali con quattro vie d’acqua che vanno in tutte le direttrici, verso i quattro punti cardinali". Il progetto richiede fondi ma anche una filosofia diversa. "Dobbiamo cominciare a capire quanto l’auto possa essere alla fine un problema. Dove la parcheggio, quanto pago, il rischio di incidenti, gli incroci. Se calcoliamo i tempi balza agli occhi come questo veicolo spesso non sia affatto un vantaggio".

Sulle quattro linee, per il momento con una lunghezza che si aggira sui 15 chilometri, navigheranno traghetti alla velocità di 5, 6 nodi (una decina di chilometri all’ora). Tutto ruota attorno alla Darsena, la linea blu con la tratta che arriva fino a Pontelagoscuro. Poi c’è la linea rossa, sul Po di Volano verso Quacchio e Focomorto. La verde, lungo il Burana, con tappe a Mizzana e Porotto. L’arancione, verso Fossanova San Marco. La propulsione dei traghetti sarà elettrica. Tipo d’imbarcazione, un catamarano come quelli che portano tra le 20 e le 50 persone che viaggiano a Stoccolma. Consentono alla bici di salire facilmente perché si affiancano alle ban chine delle fermate senza alcun dislivello. "Assolutamente silenziose, non inquinanti", sottolinea. Il progetto di fattibilità è stato già redatto. Spiega l’architetto Sergio Fortini, che crede con forza in questa rivoluzione green. "Stiamo valutando i tempi per il primo stralcio, la prima linea – sottolinea –. I fondi arriveranno da Roma che ha alcuni stanziamenti, alcune voci ad hoc per questo tipo di progetti. Poi c’è una seconda possibilità, i fondi del Pnrr rischiano di restare nei cassetti perché i progetti arriveranno in molti casi fuori tempo massimo, soldi che finirebbero in fumo. Per noi si tratta di una fortuna insperata, il nostro progetto è già pronto. Un intervento di questo tipo è perfetto per la città di Ferrara che sta attraversando una forte trasformazione. Ci sono 135mila abitanti, la popolazione universitaria è arrivata a 28mila studenti. La città è pronta per intraprendere il percorso che l’Europa ci chiede. Il progetto prevede anche una serie di quelle che si definiscono economie di scala. Basta un esempio, alle fermate potranno sorgere bar e ristoranti. Un treno, pardon un traghetto, che non possiamo perdere". Punta su questa svolta nel segno dell’acqua Stefano Calderoni, presidente del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara. Che in un certo senso gioca in casa. "Ci possiamo definire la banca dell’acqua – dice –. Siamo davanti ad un piano fattibilissimo, le strade – le vie d’acqua – ci sono già. Il costo più alto è quello delle imbarcazioni, costo più che affrontabile se si accede ai finanziamenti dello Stato".