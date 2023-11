Traghetto, mezzo milione per il campo sportivo

Cinquecentomila euro per il campo sportivo di Traghetto. Con la demolizione della vecchia e inadeguata struttura, sono cominciati i lavori di rifacimento degli spogliatoi dell’impianto sportivo del paese, un’operazione che vale la bellezza di mezzo milione di euro, risorse messe a disposizione dall’Unione Europea nell’ambito del filone "rigenerazione urbana". Sembra un investimento molto sostanzioso per una delle frazioni più piccole del Comune di Argenta, ma va considerato che l’impianto sportivo di Traghetto da sempre è punto di riferimento per gli appassionati di calcio dell’Alto Argentano e della zona di Molinella. "Da tempo con i referenti della frazione lavoriamo al progetto – spiega le finalità dell’opera il sindaco di Argenta, Andrea Baldini – che sarà realizzato per stralci. Per Traghetto sarà importante ma anche per un’utenza più allargata alla zona nord del nostro Comune e al Molinellese, da tempo costretta a giocare altrove per l’inagibilità del campo sportivo. Al termine dei lavori Traghetto avrà un impianto moderno per meglio rispondere alle aspettative". L’intervento fa parte dell’intensa mole di opere che sono in agenda per l’amministrazione Baldini: "Oltre al cantiere per il rifacimento degli spogliatoi del campo sportivo di Traghetto, appena partito, in questi mesi stiamo seguendo altri interventi che stanno per partire a Benvignante, i cimiteri, le scuole di San Biagio, Argenta, infanzia ed elementari, e Santa Maria Codifiume, San Domenico".

f.v.