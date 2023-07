Tragici amori, fantasmi e omicidi "Vi svelo le Mie domande inutili"

‘Ancora una sola volta’, dove protagonista è una presenza che vive nel limbo tra la vita e la morte. Oppure, ‘Delisio’, tragica storia d’amore tra Delisio e Ortensia, che ha un epilogo dai tratti macabri. Dal noir al sentimentale, dalla favola fino al grottesco. E’ un’appassionante raccolta di racconti e poesie ’Le domande inutili’ di Marzia Santella (Viversi edizione), il libro dell’autrice di ’Ostentata bontà’ (trama da leggere tutta d’un fiato dove le vittime diventano carnefici). Quattordici appassionate storie che evocano l’oscurità dell’animo umano.

Una raccolta che ha già ottenuto diversi riconoscimenti. Solo per citarne alcuni, premio ex equo al concorso letterario ‘Città di Riviera del Brenta” Gli occhi dell’amore’; menzione d’Onore al 1° Radio Festival della poesia d’amore San Valentino in Love’. La scrittrice, di Rovigo, approderà a Ferrara a settembre per raccontare i suoi libri, l’ispirazione che la spinge a mettere nero su bianco poesie, parole e pensieri ispirati dalla visione quotidiana. "Amo Ferrara città che conosco bene, valicherò il confine tra due regioni per scorrere insieme ai lettori le pagine dei miei libri. A partire da Le domande inutili". Santella si è laureata in Scienze Politiche all’Università degli Studi di Bologna. Scrittrice, giornalista pubblicista e imprenditrice. Amministra un’azienda, ma ha sempre coltivato la passione per la scrittura.

La sua scrittura, il foglio bianco. Come nasce?

"Lascio libertà alle parole di prendere forma, anche per sperimentare generi letterari diversi. Ho utilizzato personaggi che ormai fanno parte del mio percorso creativo"

Racconti uno di questi personaggi?

"Magari Zamino. Smilzo e avvizzito, 68 anni, con gli occhi incavati e una barba incolta. Si vantava di aver avuto tante donne non perché lui le meritasse, aveva confessato, ma perché si sentivano sole, bisognose d’amore"

Un mondo che ricalca un po’ volti e situazioni della provincia, dei paesi che la costellano

"Ci sono i signori del paese che frequentavano il bar Centrale, l’unico ritrovo. I compagni di briscola, in uno scenario che si perde nella pianura con i casolari un po’ isolati, la chiesa con il campanile che si vede da lontano, la campagna"

Alla fine, magari può darci un’anticipazione. Zamino è colpevole o innocente?

"Ci sono alcuni fatti che lo incastrano. Non dico altro".