Traguardo d’una vita. La supernonna taglia i 100. Arrivano da tutta Italia

Una grande riunione di famiglia, dalla Sicilia al Piemonte, per rendere indimenticabile il centesimo compleanno di Francesca Testagrossa. Tanta gioia e affetto per la neocentenaria, che domenica pomeriggio ha festeggiato la ricorrenza speciale attorniata da 50 famigliari giunti da ogni parte d’Italia.

Alla festa, che si è tenuta nella sala dell’oratorio parrocchiale di Cassana, alla quale si è unito l’amministratore parrocchiale don Adrian, ha presenziato anche l’assessore alle Politiche Sociali del Comune di Ferrara Cristina Coletti, che ha portato a Francesca Testagrossa gli auguri della città, ma anche la targa dedicata dall’Amministrazione comunale ai concittadini che compiono 100 anni e la lettera con le felicitazioni del sindaco Alan Fabbri. "Un momento emozionante – ha detto l’assessore –. La nostra città ha accolto Francesca, originaria della Sicilia, quando aveva 26 anni ed oggi ne festeggiamo con orgoglio un traguardo speciale". Nata a Paceco, in provincia di Trapani, Francesca Testagrossa – affettuosamente chiamata ‘Zia Ciccia’ – si è trasferita a Ferrara quando aveva 26 anni per seguire il marito Francesco Aleo, stabilitosi a Casaglia dove aveva avviato un’attività di panificio e alimentari insieme ai fratelli Giacomo e Salvatore. I due non hanno avuto figli ma numerosi nipoti, che nel giorno del compleanno hanno percorso tanti chilometri per raggiungere la festeggiata. I nipoti, la più piccola è Celeste di 6 anni, vivono anche al di fuori di Ferrara. C’è chi abita a Trapani, chi a Biella e altri a Reggio Emilia. La passione più importante è la cucina. Attualmente Francesca risiede con la nipote Anna Teresa e la cognata Bruna, che insieme alla nipote Paola si prendono amorevolmente cura di lei.