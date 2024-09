’Trame di cura’, viaggio all’interno dei servizi al cittadino

Si intitola Trame di Cura la mostra ideata da Cidas per orientare il cittadino all’interno della rete dei servizi che si terrà per l’intera giornata di oggi al Laboratorio Aperto - ex Teatro Verdi a Ferrara. In occasione della giornata del Cidas Silver Festival rivolta agli addetti ai lavori del settore di cura delle persone anziane e fragili, non autosufficienti, che vedrà in mattinata il convegno ’Ioinv/Andare Oltre’, sarà possibile visitare la mostra che ha lo scopo di accompagnare il cittadino nel suo percorso di ricerca di soluzioni. La rete dei servizi alla persona nel Sistema Welfare Mix è una matassa difficile da sbrogliare. Per il cittadino e per gli addetti ai lavori districarsi nell’intreccio di competenze, autorizzazioni e normative risulta essere un’attività estremamente complessa ed emotivamente impattante. La mostra ha l’obiettivo di orientare il cittadino nella rete dei servizi mediante un percorso che farà vivere al visitatore, proprio come Teseo, l’esperienza del Labirinto. Cidas come Arianna nel mito, guiderà il visitatore nel percorso per individuare il servizio più adatto per rispondere alle singole. La mostra si inserisce all’interno del Cidas Silver Festival, in programma fino a domani a Ferrara e Copparo, ideato dalla Cooperativa Sociale Cidas, che dal 1979 si prende cura e fornisce sostegno alle persone più fragili, dedicato al mondo delle persone anziane, dei caregiver e dei servizi a loro rivolti. L’evento ha l’obiettivo di mettere in luce le progettualità esistenti. L’accesso a tutto il Festival è gratuito. Per informazioni è disponibile l’indirizzo mail: silver.festival@cidas.coop Il Festival è patrocinato dal Comune di Ferrara e in collaborazione con l’AUSL di Ferrara, l’ASSP Unione Terre e Fiumi di Copparo.