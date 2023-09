Tramonto divino, la tappa del gusto Una sera tra i sapori del territorio

In piazza con ‘TramontoDiVino’ per un’esperienza itinerante dedicata ai vini e prodotti dell’Emilia Romagna. In municipio, ieri mattina, la presentazione della manifestazione in programma mercoledì 13 settembre dalle 19.30 in piazza del municipio. All’incontro l’assessore alle attività produttive Angela Travagli, il presidente dell’assocazione Strada dei Vini e dei Sapori della Provincia di Ferrara Massimiliano Urbinati, il direttore agenzia di comunicazione Prima Pagina Maurizio Magni, il delegato Ais Ferrara Francesco Mazzoni, il delegato dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Pietro Campaldini. L’evento è organizzato da Agenzia PrimaPagina, editore della Guida, insieme alle Ais Emilia e Romagna nell’ambito della rassegna ‘Emilia Romagna è un mare di sapori’ (patrocinio del Comune). L’assessore Angela Travagli ha espresso la gratitudine del Comune: "La partnership cruciale della Strada dei Vini e dei Sapori coinvolge i giovani dell’istituto Alberghiero – ha detto Travagli –. La presenza di due sommelier riflette l’importanza di Ferrara in questo tour. Siamo lieti di ospitare la tappa regionale di Tramonto DiVino e che sia stata confermata la città di Ferrara come luogo per la promozione di prodotti tipici ed enogastronomici attraverso l’esperienza della degustazione". Tramonto DiVino è una manifestazione itinerante dedicata ai vini e i prodotti tipici dell’Emilia Romagna. Durante la tappa verrà proposta una degustazione di centinaia di etichette regionali selezionate dalla nuova edizione della Guida ‘Emilia Romagna da Bere e da Mangiare 2022-2023’, abbinate alle produzioni Dop e Igp emiliano romagnole. Il ticket d’ingresso è acquistabile in loco o prenotato, fino alle 16 del 6 settembre su https:shop.emiliaromagnavini.it.

Mario Tosatti