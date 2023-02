Trampolieri e bolle, arriva lo spettacolo

Tra iniziative carnevalesche ed altri eventi, Cento si appresta a un altro week end ricco di cose da fare e da vivere. Tra storia, coriandoli e tradizione, domani alle 18 in sala Zarri il momento sarà tutto per l’associazione carnevalesca Toponi, che racconteranno dei loro 70 anni di vita, dei segreti per arrivare a un traguardo così importante. Tra aneddoti, curiosità ed anche emozione, i Toponi vogliono festeggiare così, insieme alla città, il loro 70esimo compleanno. Il pomeriggio inizierà però con Alice in Wonderland, alle 16 e alle 17.30 in centro storico con lo spettacolo itinerante con danza aerea, bolle di sapone, trampoli e trampoli a molla, evento organizzato dall’Informaturismo e Fondazione Teatro. In Pinacoteca dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19, ci sarà il ‘Pianoforte per Il Guercino’, alle 10 al Centro Sociale di via Ugo Bassi, lo spettacolo di Musicafiaba "A di Abbracciami" rivolto ai bambini 0-3 anni a cura del Centro per le famiglie dell’Alto Ferrarese e dalle 11 alle 12.30, in Piazza Guercino si potrà osservare il sole con l’Associazione Astrofili Centesi. Anche la sera, ci sarà l’imbarazzo della scelta: alle 20.30 a Villa Borgatti di Corporeno, ecco la ‘Cena di carnevale in musical’ dell’Associazione Grande Volontariato Sociale per i Bambini, con la partecipazione di Accademia del musical di Cento e ricavato a favore dell’Associazione Giulia. Prenotazione obbligatoria al numero 3347507145.