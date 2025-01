Trampolino per il lavoro. Studenti da dieci e lode, il diploma è una conquista

Un diploma triennale per affrontare il mondo del lavoro. Mattina speciale all’istituto di istruzione superiore Luigi Einaudi di Ferrara, dove si è svolta la cerimonia di consegna delle qualifiche professionali. Un momento importante che ha celebrato il successo degli studenti, grazie a un percorso formativo innovativo e parallelo a quello quinquennale, che ha permesso loro di acquisire le competenze per ottenere una qualifica professionale di terzo livello.

Erano presenti la dirigente scolastica Marianna Fornasiero, Sabrina Melandri, docente coordinatrice, i partner del progetto formativo professionale Marco Amelio, presidente provinciale di Confcommercio Ferrara, Silvia Merli responsabile Cna professioni Ferrara e Antonio Marchini direttore del centro ‘Opera don Calabria’ Città del Ragazzo Ferrara. "Un momento atteso – sottolinea Fornasiero – la qualifica, che al termine del percorso scolastico, sarà spendibile nel mondo del lavoro". Silvia Merli rivolgendosi agli alunni: "Il mondo del lavoro ha bisogno del vostro apporto e capacità". Marco Amelio aggiunge: "Un grande lavoro di squadra, gli alunni hanno effettuato stage con l’alternanza ‘scuola-lavoro’. In un’epoca in cui vige una rivoluzione digitale, anche questo percorso formativo diventa un’opportunità per il futuro. Si deve guardare avanti e puntare sui giovani, c’è bisogno di loro". Antonio Marchini ha ricordato: "Da anni ci occupiamo della qualifica professionali, questo percorso intrapreso dagli alunni diverrà un’opportunità per loro". A seguire la consegna dei diplomi degli alunni delle classi terze suddivise in tre gruppi con rqualifiche e docente di riferimento. ‘Operatore amministrativo segretariale’, docente Roberta Runza, Giulia Bacilieri, Bejzaku Alisia, Borsetti Nicole, Breda Matteo, Carnevali Alex, Conti Nicol, El Maachi Zohra, Isede Federica Ekhaguosa, Longhini Lorenzo, Mantoan Alex, Merighi Sara, Sardi Sonia, Tomulescu Bogdan Andrei. ‘operatore grafico ‘, docente Maria Marangon, Bollettinaio Simone, Chiarabelli Miriam, Dobrin Robert Iulian, Favretti Francesco, Mastronardi Sharon, Orlandini Lisa, Passarelli Matteo, Tassinari Nicole, Vallieri Giorgia, Yoan Candice Elie. ‘Operatore grafico’, docente Maria Chiara Schincaglia, Balboni Andrea Aurora, De Maria Riccardo, Farinelli Federica, Fornasini Leonardo, Gelli Maria Vittoria, Pampolini Alessia, Sanna Ettore, Scalabrin Greta, Scalambra Giada, Stoola Marcello, Zambonati Pietro, Zappaterra Alice. ‘Operatore del punto vendita’, docente Giovanna Rita Molinari, Barbini Luca, D’Abramo Giada, Frabetti Denise, Frazzoni Gaia, Gulmini Martina, Karim Zakaria, Khmaruk Anastasiia, Kilinc Havin, Kulyk Veronika, Luongo Giovanni, Luongo Giuseppe, Milani Giada, Nafati Amira Michelle, Ortese Francesco, Santin Mattia, Shatrova Sofiya.

Mario Tosatti