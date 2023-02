Tranciano i cavi della fibra ottica Casa della salute ’isolata’ dai vandali

Sono stati tranciati i fili della fibra ottica che garantisce la connessione ad internet e alle linee telefoniche alla Casa della Salute di Bondeno. Si tratta di un atto doloso. Un gesto ripetuto dai vandali nella notte di venerdì 17 febbraio, domenica e lunedì al punto che da tre giorni lavorativi consecutivi la rete degli ambulatori non funziona e se si chiamano i numeri indicati risultano inesistenti. Impossibili per i medici e per il personale sanitario inviare in email ai pazienti le ricette che sono state richieste, impossibile raccogliere le prenotazioni. I tecnici stanno cercando di provvedere al ripristino. Intanto continuano le indagini. I cavi sono stati tagliati in prossimità del parcheggio che si affaccia verso la strada arginale del Panaro ed è stata asportata la scatola che completa l’impianto. Chi ha agito coperto dal buio evidentemente era a conoscenza si dove si trovassero i fili e gli agganci.

L’Azienda Ausl ha presentato alle forze dell’ordine, una denuncia contro ignoti. In tutti e tre i casi segnalati, gli autori hanno tranciato i cavi della fibra ottica per le telecomunicazioni ma scorsa notte è stata anche rubata la scatola di trasmissione dei dati. I tecnici sono intervenuti tempestivamente per provvedere al ripristino ma a seguito dell’ultimo episodio le operazioni di ripristino sono ancora in corso. Non si tratta purtroppo del primo atto vandalico. Ce ne sono stati altri infatti dall’inizio anno.

La Direzione dell’Azienda USL esprime "il più totale e forte sdegno per l’inqualificabile vandalismo perpetrato ai danni della Casa della Salute di Bondeno che arreca gravi danni non solo alla struttura quanto alla comunità locale". Ribadisce "il proprio rammarico soprattutto per i disagi in cui incorre l’utenza e per le difficoltà dei professionisti che devono effettuare le visite nella struttura. E’ fiduciosa che i responsabili vengano individuati al più presto a tutela del diritto alla salute.

Anche perché gli atti vandalici stanno diventano ripetitivi. Bisogna far capire ai reppisti che così non si può andare avanti. Il patrimonio pubblico va rispettato, soprattutto quando ha funzioni sanitarie. I carabinieri sono già al lavoro per individuare gli autori.

Claudia Fortini