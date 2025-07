Trans stuprata in cella, ispezione a sorpresa nel carcere di Ferrara della senatrice Cucchi

Ferrara, 30 giugno 2025 – "Quanto accaduto nel carcere di Ferrara è aberrante". Da Roma a Ferrara, un blitz a pieno titolo, per valutare con i propri occhi la situazione all'interno dell'Arginone e parlare con la detenuta trans che ha denunciato lo stupro. La senatrice Ilaria Cucchi si è presentata alle 13 in punto davanti ai cancelli dell'istituto di massima sicurezza di via Arginone per una ispezione a sorpresa.

"Voglio parlare con la direttrice del carcere, con i detenuti, vedere la situazione dentro le celle", il suo brevissimo commento al Carlino prima dell'ingresso.

Già in mattinata la senatrice di Alleanza Verdi e Sinistra, aveva presentato un'interrogazione urgente al ministro della Giustizia Carlo Nordio. "Una detenuta transgender - così una nota -, che aveva chiesto invano il trasferimento, proprio perché non si sentiva al sicuro, ora denuncia di aver subito uno stupro di gruppo all'interno della cella. Non è solo un fatto di cronaca, è il fallimento dello Stato di diritto in un sistema carcerario al collasso. Ancora una volta - osserva - chi ha chiesto protezione è rimasto inascoltato, perché i diritti, per qualcuna e qualcuno, valgono di meno. Per questo ho presentato un'interrogazione urgente al ministro della Giustizia, per sapere chi ha deciso di non agire e con quali responsabilità".

A giudizio della Cucchi è "ancora più grave che la detenuta avesse già segnalato di essere stata molestata nei corridoi, così come affermano il garante regionale, comunale e la direttrice dell'Arginone, che ne aveva chiesto l'immediato trasferimento. Chi ha preso la decisione di metterla in un Istituto di soli uomini?".

Quindi, prosegue l'esponente di Avs, "chiedo a Nordio che siano attivati immediatamente tutti gli strumenti di tutela per la persona coinvolta. Chi è privato della libertà è sotto la responsabilità dello Stato, che deve garantire sicurezza, dignità e diritti fondamentali. Questo non è accaduto. E il silenzio del governo Meloni è sempre più intollerabile".