Transizione digitale, 17mila euro per il passo avanti

Ennesimo passo in avanti verso la transizione digitale. Il Comune si è infatti aggiudicato due bandi interministeriali del valore complessivo di 17 mila euro per l’implementazione tecnologica nel servizio di Sportello unico delle attività produttive (Suap) e dell’edilizia (Sue) e per l’estensione dell’utilizzo dell’anagrafe nazionale (Anpr) tramite l’adesione allo Stato civile digitale (Ansc). Il primo dei due bandi ottenuti (tecnicamente: Misura 2.2.3), del valore di 8.132 euro, comporterà quindi la piena digitalizzazione delle procedure degli uffici Suap e Sue, permettendo così un miglioramento dei servizi rispetto all’attuale piattaforma utilizzata. Dall’altra parte, grazie al secondo bando che ha assegnato a Bondeno 8.979 euro (Misura 1.4.4), si andranno a migliorare le procedure utilizzate dall’anagrafe e dallo stato civile, rendendole più snelle e digitalizzate. "Sono altri importanti passi in avanti che vanno a sommarsi ai tanti effettuati negli ultimi tre anni – spiega il sindaco, Simone Saletti –. L’ammodernamento quotidianamente più tangibile dal punto di vista dei cittadini è stato senz’altro il nuovo sito istituzionale, pienamente operativo dall’autunno 2024 e ricco di novità e servizi. Ma, dal punto di vista pratico e concreto, dal 2022 a questo momento il nostro Ente si era già aggiudicato altri otto bandi per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, compiendo in tal modo passi in avanti essenziali nello snellimento delle procedure burocratiche e nei servizi a disposizione dei cittadini". Nel dettaglio, già nel 2022 il Comune aveva ottenuto fondi per la migrazione in Cloud Comuni (ovvero, la rete qualificata della Pubbliche Amministrazioni italiane), per l’estensione dell’utilizzo delle piattaforme di identità digitale quali Spid e Cie, per l’adozione della piattaforma PagoPA.