Transizione digitale. Soldi per l’innovazione: "Tassello importante"

Fondi Pnrr (piano nazionale di ripresa e resilienza), Ferrara si aggiudica 175mila euro per la facilitazione digitale. Si tratta di contributi assegnati dalla Regione Emilia Romagna, in attuazione della misura 1.7.2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (il capitolo è quello delle ‘Reti di facilitazione digitale’), che ha per obiettivo l’accrescimento delle competenze digitali per favorire l’uso autonomo, consapevole e responsabile delle nuove tecnologie, per promuovere i diritti di cittadinanza digitale attiva e per incentivare l’uso dei servizi online di privati e amministrazioni pubbliche, semplificando il rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione.

Sui 34 enti che hanno aderito all’avviso per la presentazione di progetti e richieste di intervento relativi al progetto che è stato chiamato ‘Digitale facile in Emilia-Romagna’ per l’assegnazione di contributi per la realizzazione dei servizi di facilitazione, e che sono stati ammessi, il Comune di Ferrara è stato valutato con “buono” (in una scala da ottimo a sufficiente) e ha ottenuto così la concessione di un contributo complessivo di 175mila euro. Il contributo ammissibile per tutti i progetti ammonta complessivamente a 4.885.249,44 euro, e le risorse saranno assegnate dalla Regione Emilia-Romagna. "Si tratta di un altro importante tassello che sosterrà il processo di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, su cui da tempo stiamo investendo. Questo contributo agevolerà ulteriormente la transizione digitale messa in campo", dice il sindaco Alan Fabbri. Il piano nazionale di ripresa e resilienza è stato approvato nel 2021 dall’Italia per rilanciarne l’economia dopo la pandemia e l’emergenza sanitaria rappresentata dal Covid-19, al fine di permettere lo sviluppo verde e digitale del Paese. Il Pnrr fa parte del programma dell’Unione europea noto anche come Next Generation EU, un fondo da 750 miliardi di euro per la ripresa europea (appunto chiamato “fondo per la ripresa” o recovery fund). All’Italia sono stati assegnati 191,5 miliardi di cui 70 miliardi – la percentuale è quella del 36,5% – in sovvenzioni a fondo perduto e 121 miliardi – il 63,5% – in prestiti.