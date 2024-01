"Transizione ecologica, focus sulla sostenibilità"

Circa ottanta persone hanno assistito all’incontro del Forum Ferrara Partecipata di martedì pomeriggio nella chiesa di San Giacomo, in cui sono state presentate le proposte per la conversione ecologica di Ferrara. L’evento era stato organizzato dal Forum in vista delle elezioni amministrative di giugno, invitando cittadini e forze politiche a un confronto per garantire un’effettiva transizione ecologica con impegni concreti. "Il tema ecologico non è tra le priorità di gran parte delle forze politiche, tranne di qualche eccezione – afferma Francesca Cigala del Forum Ferrara Partecipata –, vorremmo che fosse al centro della vita pubblica. Il Forum non scenderà in campo per le elezioni – specifica Cigala – ma porteremo comunque avanti i temi della città". Tra le proposte avanzate c’è quella di rendere progressivamente gratuito il trasporto pubblico, oltre che potenziarlo, come già avviene in altre città. Questo per disincentivare l’uso dell’auto. Sempre sulla mobilità il Forum propone l’estensione dell’area pedonale e della Ztl a tutto il centro dentro le mura. Sulla transizione e la riqualificazione energetica, tra le varie proposte c’è quella di sostenere lo sviluppo delle comunità energetiche con incentivi e campagne di informazione. Tra i temi affrontati, anche lo stop al consumo di suolo. "No al green washing" afferma Romeo Farinella dell’Università di Ferrara rimarcando come i temi verdi non possano essere usati solo come facciata. "Il nucleare è una falsa alternativa. Non è sostenibile dal punto di vista ambientale, da quello economico e sul piano sociale – spiega Margherita Venturi, professoressa dell’Università di Bologna –, altra falsa via riguarda l’uso dei biocombustibili, come il biogas che continua ad emettere metano. La giusta direzione è quella delle fonti energetiche rinnovabili, che non sono inquinanti".

"Il tema della sostenibilità è per noi prioritario – afferma Federico Besio di Europa Verde –. Bisogna lavorare sull’aspetto culturale, sensibilizzando la cittadinanza anche facendo gemellaggi strategici con le città del Nord Europa. Invece di pensare alla Cispadana bisognerebbe creare una seria rete ferroviaria con Modena, Verona e le città della Romagna per favorire il commercio e per agevolare i cittadini". Di legame tra giustizia sociale e conversione ecologica ha parlato Sergio Golinelli di Sinistra Italiana. All’incontro sono intervenuti anche Marcella Ravaglia de ’La Comune’, Francesco Colaiacovo del Pd, Paride Guidetti del Movimento 5 Stelle, Dario Maresca di ’Ferrara bene comune’ e Andrea Malacarne di ’Italia Nostra’.