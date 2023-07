Transizione ecologica, il Pd verso il cambiamento Ci si trova a ‘Il Quartiere’

Lo sviluppo sostenibile e la transizione ecologica sono questioni centrali nell’agenda politica del Partito Democratico. L’energia pulita a basso costo per usi civili e industriali, il sostegno alla diffusione di comunità energetiche, le strategie per ridurre gli effetti negativi del cambiamento climatico saranno i fili centrali dell’iniziativa ‘Verso la transizione ecologica, il futuro di Ferrara nelle energie rinnovabili’, che il Partito Democratico organizzerà mercoledì 11, alle 21, nella sala riunioni del Condominio “Il Quartiere” in via Pietro Lana, 1. Tra i relatori Giorgio Scalabrino Sasso (Pd Ferrara), Massimo Buriani (Campo Democratico) e Silvia Piccinini, capogruppo regionale del Movimento 5 Stelle.