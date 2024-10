Transizione ecologica, un bando per le imprese

In un momento di grande difficoltà per il tessuto economico ferrarese, per chi ha un

progetto e ha bisogno di supporto per farlo decollare, arriva un bando realizzato da Unife-Sipro- Gate Real Estate Innovation (REI) nell’ambito di StartupER. con tre distinti percorsi per la pre-incubazione, incubazione e accelerazione dell’impresa. Durata rispettivamente 3 mesi, 9 mesi, 6 mesi. Gli ambiti sono la transizione ecologica, digitale e sostenibile per le realtà che non vi operano da più di 5 anni. Come spiega Giada Spadoni, responsabile

Incubatori e Progetti Sipro, grazie ai Fondi Europei di Sviluppo Regionale (Pr Fesr 2021-2027), consentirà alle realtà aderenti di essere supportate nelle fasi iniziali di sviluppo lavorando sugli specifici modelli di business. I settori coinvolti sono circular economy, digitalizzazione, intelligenza artificiale, big data, manufacturing 4.0, città e comunità del futuro.