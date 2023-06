Transizione energetica, Borea: "Crediamo nell’energia a km zero"

Con la nuova Comunità Energetica di Argenta, quali saranno i vantaggi per i cittadini e per il Comune? Come avverrà la transizione energetica? Dall’incontro pubblico con i residenti, nel Centro Culturale Cappuccini, sono emerse le risposte sulle nuove opportunità economiche ed energetiche derivanti dalla realizzazione della Cer. Durante l’incontro Marco Corso di Albatros ha presentato ben 14 posizioni tra cui tetti, parcheggi e terreni in cui il potenziale di produzione sorpassa i 2 megawatt. A questi si potrebbero aggiungere altri due megawatt di Soelia, società completamente partecipata dal Comune e altre centinaia di kilowattore provenienti da alcune strutture dell’Asl. "Crediamo nel produrre energia a chilometro zero – ha detto il vicesindaco Sauro Borea (nella foto) – e vogliamo utilizzare tutti i risparmi che otterremo da questo progetto per finanziare altri capitoli di spesa".