Transizione energetica. Nuove tecniche in campo: "Energia e biocarburanti, così si muovono i trattori"

Un’agricoltura non solo protagonista nella produzione del cibo, ma anche nella produzione di biocarburanti. È questo l’obiettivo del percorso che vede la collaborazione tra BF Spa, Eni e il Gruppo SDF per coniugare aspetti di sostenibilità ambientale, adeguamento al cambiamento climatico e transizione energetica. Un percorso che è stato illustrato nel corso del convegno intitolato "I semi dell’energia – Dall’agricoltura alla transizione energetica" che si è tenuto nella mattinata di ieri all’auditorium della sede di BF Spa a Jolanda. Sono stati condivisi i risultati dei test eseguiti sui terreni di BF Agricola, a Jolanda di Savoia, su una superficie di novanta ettari nel periodo ottobre-novembre 2023, coltivati con la Brassica carinata come cover crops (ovvero, coltura di copertura). Oltre ad aver dimostrato come la Brassica possa essere utilizzata per la produzione di oli vegetali adatti alla filiera dei biocarburanti Hvo (acronimo di Hydrotreated vegetable oil) per il trasporto, i test hanno evidenziato il fondamentale ruolo dell’agricoltura sia nella gestione dei cambiamenti climatici in atto, sia nel contribuire a trovare una possibile soluzione per la transizione energetica. L’evento e le prove in campo consolidano la collaborazione tra il Gruppo BF ed Eni che, con il "Progetto Italia", punta allo sviluppo di una filiera agro-industriale sul territorio nazionale per uso energetico, utilizzando anche terreni definiti marginali. I biocarburanti Hvo potrebbero rappresentare una valida soluzione anche per i mezzi utilizzati in agricoltura. La dimostrazione si è avuta ieri, nell’ambito delle prove in campo sui terreni di BF Spa, dove i trattori del Gruppo SDF sono stati riforniti con biocarburante, che ha garantito le medesime prestazioni dei carburanti tradizionali. "Il percorso avviato alcuni anni fa insieme a Eni segna oggi un’importante tappa per quanto riguarda le pratiche in grado di coniugare aspetti di sostenibilità ambientale, di adeguamento al cambiamento climatico e di transizione energetica – ha rimarcato l’amministratore delegato di BF Spa, Federico Vecchioni –. I risultati illustrano i grandi benefici provenienti dalla coltivazione della Brassica e dai suoi utilizzi: tali aspetti ci dimostrano la reale possibilità di avviare con successo una nuova filiera per l’approvvigionamento di materie prime per la produzione di biocarburanti legata a questa coltivazione che tenga insieme le esigenze del mondo agricolo, del mondo energetico, di quello della meccanizzazione agricola". Dunque, un’ennesima prova del ruolo che l’agricoltura può ricoprire in ambiti diversi da quello tradizionale legato all’alimentazione. Dopo i saluti del sindaco di Jolanda Elisa Trombin, si sono alternati gli interventi di illustri relatori: Lodovico Bussolati, amministratore delegato del Gruppo Sdf specializzato nella produzione di trattori e partner dal 2020 di BF Spa che ha messo le proprie tecnologie a disposizione del progetto. A seguire il direttore Ccus, Forestry e Agro-Feedstock di Eni Luigi Ciarrocchi, il responsabile iniziative integrate e attività regolatorie di Eni Francesco Giunti e l’ad dei Consorzi Agrari d’Italia Gianluca Lelli.

Tra gli interventi, anche quello del direttore di Coldiretti Emilia-Romagna, Marco Allaria Olivieri, che ha sottolineato come le aziende agricole vogliano essere protagoniste della transizione energetica, e dell’amministratore delegato di Cereal Docks Mauro Fanin che ha portato all’attenzione l’esperienza dello stabilimento di Camisano Vincentina, in cui sono stati positivamente testati biocombustibili per l’alimentazione della produzione. Il convegno si è concluso con gli interventi tecnici relativi al biocarburante Hvo, sulle sementi adatte alla sua produzione (come, ad esempio, la Brassica carinata, la colza, la camelina, il girasole, il cartamo, il ricino), e ulteriori approfondimenti rispetto ai dati e alle prospettive del percorso che è stato avviato.