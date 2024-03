Transizione verde e digitale, il corso promosso da Iscom

E’ partito in questi giorni il corso “Formazione per la transizione ‘verde’ e digitale. Commercio e distribuzione” , organizzato e promosso

da Iscom Ferrara per il territorio di Argenta e Portomaggiore presso l’Enoteca Burattoni di Argenta, realtà che grazie ad Ascom è stata accreditata come Bottega Storica. Le tematiche affrontate dal progetto messo in campo dall’ente formativo di Ascom Confcommercio spaziano dal marketing territoriale e sostenibile, alle storie d’imporesa, ai criteri di servizio e soddisfazione del cliente fino ad una particolare attenzione alla materie prime come olio extravergine d’oliva ed i formaggi. "Come Ascom – commenta Alessandro Draperis, presidente della delegazione di Argenta – riteniamo siano percorsi importanti perchè, oltre ad apprendere nuove metodologie e tecniche di comunicazione e marketing, grazie ad essi si possono creare interessanti filiere tra aziende del territorio, autentici presidi di valore sociale oltre che economico delle delle nostre comunità".