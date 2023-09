Trasferta a Poggio con l’Esperia

Trasferta a Poggio Renatico per la compagnia dialettale Esperia di Portomaggiore, oggi. La compagine attoriale, guidata dal presidente Sergio Sfargeri, torna sulle scene dopo le tante rinunce dell’anno scorso per malattia e altri motivi. Dopo la bella esperienza del concorso dialettale di domenica scorsa a Guarda ferrarese, l’Esperia dà l’appuntamento a Poggio, alle 21, nell’ambito del "Settembre poggese", sempre con una divertente commedia in dialetto.