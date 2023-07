Trasferta veronese per il Palio Gare e solidarietà per la Romagna

Trasferta veronese per il Palio di Argenta e Portomaggiore, ospiti dell’Antico Palio Dei Mussi Di Terrossa. Folclore e beneficenza a braccetto durante la manifestazione nel nome del passato. Venticinque anni a dorso d’asino: l’Antico Palio dei mussi di Terrossa approda al quarto di secolo.

La manifestazione che mette al centro le 13 contrade della frazione rispolverando i mestieri di un tempo, la tradizione gastronomica della civiltà contadina e pure il lavoro si è aperta con la notte dedicata a Veci mestieri, veci magnari e vin bon.

"Oltre ad esserci divertiti tantissimo e avere vissuto in prima persona una comunità coesa – commenta a bilancio dell’evento il sindaco di Portomaggiore, Dario Bernardi, che da sempre porta avanti cultura e tradizioni – alcune associazioni presenti che si occupano di "Rievocazioni e Palio Storico" provenienti da varie regioni e un’associazione ciclistica dilettantistica, hanno raccolto fondi a favore delle popolazioni che sono state colpite dall’alluvione dei mesi scorsi in Romagna e li hanno consegnati personalmente nelle mani della presidente di Palio e Pro Loco portuensi Giovanna Toschi".

I fondi raccolti andranno ad aggiungersi a quelli di un conto corrente dedicato proprio per l’emergenza in Romagna, che saranno consegnati personalmente nei giorni a venire, informando nel dettaglio a quali gravi situazioni sul territorio saranno destinati".

Infine i doverosi ringraziamenti: "Grazie mille per l’ospitalità e complimenti per la stupenda manifestazione (il prossimo anno non mancheremo) – interviene l’assessore alla Cultura di Argenta, Delia Forte, a commento della manifestazione –. Un plauso a tutti i volontari e a tutti coloro che rendono possibile questo evento. Un enorme grazie per il grandissimo gesto di solidarietà che avete dimostrato coi fatti e per il vostro grande cuore. Viva Terrossa".

Franco Vanini