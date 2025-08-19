Trasforini a Pontremoli

E’ stato un successo la mostra di Armando Trasforini terminata il 10 agosto a Pontremoli, città del libro, durante il premio Bancarella, con l’esposizione ’Il Rompiscatole contro i mulini a vento’. L’artista residente a Mezzogoro, nella propria abitazione di Via Veneto, ha allestito una galleria permanente la ’GareGallery’, trasformando le stanze in binari, allestendovi altrettante mostre. Grande consenso di pubblico e critica nei 25 giorni in cui ha esposto nel comune toscano, ricevendo articoli elogiativi sul Corriere della Sera, La Nazione e altri giornali locali. Trasforini ha portato la sua filosofia d’arte che trasmette attraverso i propri ideali artistici ai quali non rinuncia mai e propone, senza mai prendersi troppo sul serio. ’Arte-vita-gioco’ sono la simbiosi di quello che ha esposto a Pontremoli con un’interrelazione fra tanti modi di narrare lo scorrere della vita nelle sue opere, mai banali. Nelle sale ha proposto i celebri libri d’artista di Armando Trasforini, dal 1978 fino alle recenti opere dedicate a Guareschi, Hemingway, Eco e Fallaci. Quest’ultimo un libro, che si srotola partendo dal viso della scrittrice, su pagine, rigide e quadrate, dipinte di rosso vermiglio rigato delle scie di sangue, inframmezzato da brevi frasi tratte dal libro che la Fallaci dedica all’amato Alekos Panagulis. In altre sale hanno trovato spazio le opere che l’artista ha dedicato al mondo della televisione, alla storia dell’arte con Vincent Van Gogh, che ama talmente tanto da avergli dedicato nella sua abitazione due spazi specifici e gli immancabili, flipper.

Trasforini nella sua mostra ha messo la cultura e il gioco al centro dell’esistenza, si presenta vestito da Jolly, quasi a non volersi prendere troppo sul serio, ma è invece capace di esplorare modi di proporre l’arte, attraverso forme diverse e di scriverne una parte, anche rischiando di essere ’Il Rompiscatole contro i mulini a vento’, senza timore di essere incompreso pur di rimanere se stesso. Nel suo passato ci sono personali in tutta Italia e all’estero, tra cui Dubai, New York, Mosca e San Pietroburgo.

La galleria allestita nella sua abitazione è una stazione nella quale si entra e attraverso diversi binari, che sono le stanze nelle quali espone le proprie opere, esprime tutta la sua creatività presentando a modo suo, la ’Televisione’, ’giocando con Van Gogh’, ’Una giocosa storia dell’arte’, ’Puzzle’ , ’Tex e dintorni’ e ’Squilibri’ ma è forse coi ’Flipper’ che l’artista giunge a una sintesi mirabile dell’imprevedibilità della vita, che va sempre vissuta con coraggio ed apertura mentale verso il nuovo.

Claudio Castagnoli