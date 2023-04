"Trasformiamo quel campo in un giardino"

VIGARANO

Aggiungere un giardino al paese. C’è un angolo incolto sulla strada Rondona che collega Vigarano Mainarda a Vigarano Pieve, poco lontano dal passaggio a livello e vicino a una gelateria. E c’è un’idea che i consiglieri della lista civica di minoranza Viviamo Vigarano, hanno trasformato in una ‘mozione’, ovvero una lettera, che si fa atto pubblico, inviata all’attenzione del sindaco e della giunta in nome di una proposta che chiedono di valutare. Oggetto infatti è: "La valutazione di fattibilità della presa in carico e della riqualificazione di un parco sulla Via Rondona". I consiglieri comunali, Olao Guidetti, Salvatore Ilacqua e Lisa Pancaldi fanno sapere che: "Il terreno è di proprietà della società Capa Cologna". Tra la via Rondona, il passaggio a livello e la gelateria "Fermata del Gusto" questo spazio verde potrebbe avere una nuova vita. "C’è la disponibilità del proprietario dello stesso Capa Cologna – fanno sapere scrivendolo nero su bianco - a valutare con l’amministrazione comunale di Vigarano, la modalità per poterlo dare in concessione all’ente senza alcun costo, sollevando la proprietà da ogni responsabilità ed impegnandosi a prendere in carico la manutenzione". Un’idea che si fa quindi proposta, in nome di nuovi spazi verdi, attrezzati, per i bambini e per le attività all’aperto. "Uno spazio verde che sarebbe importante – sottolinea Lisa Pancaldi – vista la mancanza nella zona circostante di parchi pubblici dei quali possano usufruire liberamente i tanti cittadini residenti". "Vista l’importanza della presenza di aree verdi – aggiunge Olao Guidetti - nelle quali famiglie, anziani e bambini possano sostare, passeggiare e fare attività fisica all’aperto, in luoghi sicuri e attrezzati, questa ci sembra una proposta percorribile". Ecco dunque che "Chiediamo al sindaco e alla giunta – spiega Salvatore Ilacqua - di impegnarsi a valutare la fattibilità da parte del Comune di un possibile accordo con la società proprietaria. Tutto questo – sottolineano - al fine di allestire e mantenere pulita e ordinata l’area che potrebbe diventare così un punto di incontro per i nostri concittadini grandi e piccoli, nell’ottica di riqualificare aree non utilizzate tramite attrezzature ginniche come un percorso vita". I consiglieri di Viviamo Vigarano scendono anche nei particolari: "Per arredi urbani e giochi – spiegano – chiediamo che siano possibilmente in legno o materiali naturali, per favorire attività all’aria aperta anche libera, promuovendo azioni in contrasto con la sedentarietà e nella promozione della salute e dei sani stili di vita".

Claudia Fortini