Trasloca l’ambulatorio di Porotto

Traferimento temporaneo per l’ambulatorio medico che si trova in via Ladino 24, a Porotto, che sposta la propria attività all’interno della Medicina di Gruppo di via Gigi Medini.

Il cambio sede si è reso necessario a causa dei lavori di ristrutturazione e abbattimento delle barriere architettoniche a cura dell’Assessorato ai Lavori Pubblici e del Servizio Patrimonio del Comune di Ferrara per la riqualificazione dei locali in via Ladino 24 a Porotto. L’attività ambulatoriale di Medicina Generale convenzionata viene quindi spostata all’interno dei locali della Medicina di Gruppo Julian Tudor Hart di via Gigi Medini 36 per tutto il periodo di svolgimento dei lavori, tenuto conto anche del fatto che gli assistiti residenti a Porotto usufruiscono abitualmente dei servizi della Medicina di Gruppo, in quanto situati a poca distanza dalla frazione.

A conclusione dei lavori di ristrutturazione, iniziati dopo la metà di giugno con durata prevista di circa 60 giorni, l’attività dello studio medico di via Ladino riprenderà regolarmente nei locali rinnovati e più accessibili.

Il progetto di riqualificazione dell’ambulatorio medico prevede l’abbattimento delle barriere architettoniche, rifacimento dei servizi igienici accessibili, rimozione della scala esterna, costruzione di una scala solida in cemento, posizionamento di un elevatore, parcheggi per persone con fragilità, rifacimento carreggiata e area verde esterna. Gli assistiti sono stati opportunamente avvisati e potranno contare sull’attività ambulatoriale dei medici di famiglia della Medicina di Gruppo in via Medini per tutto il periodo dei lavori che dureranno appunto un paio di mesi.