Trasloco di arredi e giochi per bimbi. I nuovi giardini a misura di famiglia

Un ‘trasloco’ di colori. I giochi dei bambini di piazza Aldo Moro, dove sono attualmente in corso i lavori di riqualificazione, si trasferiscono sui giardini di viale Pironi. Un’idea per permettere ai piccoli, di utilizzare ugualmente giostrine e scivoli, che sarebbero altrimenti interdetti dall’area di cantiere. Questa decisione è stata formalizzata da una recente determina dirigenziale che ha affidato il servizio di manutenzione ordinaria e lo spostamento delle attrezzature ludiche. lavori di riqualificazione a Piazza Aldo Moro dovrebbero terminare alla fine di luglio, restituendo alla cittadinanza uno spazio completamente rinnovato e funzionale. Intanto uomini e mezzi sono al lavoro in questi giorni d’estate nei giardini di Piazza Aldo Moro, conosciuti come i "giardini di Cioch". Sono al centro di un progetto di trasformazione voluto dall’Amministrazione Comunale. Il progetto e il cronoprogramma dei lavori, sono stati stabiliti in modo che alcune aree possano restare fruibili durante l’intervento. Il chiosco infatti, rinnovato e aperto lo scorso anno, è aperto, raggiungibile facilmente, con la possibilità di sedere nei tavolini all’ombra degli alberi. Al lavoro c’è la Geo Costruzioni Srl. Uno spazio verde centrale, frequentato da famiglie e bambini. I lavori saranno l’occasione per rendere omaggio ad Antonio Tugnoli, detto "Cioch", un gelataio storico che dagli anni ‘50 agli anni ‘80 percorreva le vie di Bondeno con il suo carrettino motorizzato, avendo proprio qui il suo chiosco. I giardini saranno dedicati a lui, perpetuando il soprannome. Tugnoli, con il suo campanello, era solito permettere ai bambini di acquistare i suoi gelati anche in cambio di un uovo, e il suo soprannome derivava da un personaggio teatrale che egli stesso aveva interpretato: il "Dottor bel Cioch".

Claudia Fortini