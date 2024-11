Trasloco per due venerdì. Listone e corso occupati, mercato in piazza Travaglio

Temporaneo spostamento di un’area del mercato del venerdì in centro storico in programma stamattina e venerdì 15 novembre, a causa dello svolgimento contemporaneo di altre manifestazioni che prevedono l’occupazione del Listone di piazza Trento Trieste, di corso Martiri della libertà e di piazza Savonarola a Ferrara.

A questo scopo una parte dei banchi sarà collocata su tutta piazza Travaglio, su via Bologna nei pressi di Porta Paola e sul primo tratto della via Baluardi, mentre rimarrà invariata la disposizione in corso Porta Reno.

Questi i provvedimenti di regolamentazione della circolazione urbana che verranno messi in atto nelle due giornate: piazza Travaglio, istituzione del divieto di circolazione e di fermata su tutta la piazza; sono ammessi i veicoli degli operatori commerciali autorizzati concessionari del posteggio; Via Bologna, tratto dalla rotatoria del Cavallo sino alla via Baluardi, istituzione del divieto di circolazione e di fermata; ammessi alo solo transito i veicoli degli operatori commerciali autorizzati concessionari del posteggio, ed i residenti della via bologna del tratto interessato; via Donatori di Sangue, istituzione del divieto di circolazione e di fermata; ammessi al solo transito i veicoli degli operatori commerciali autorizzati concessionari del posteggio; via dei Baluardi, tratto compreso fra Via Bologna/Travaglio a vicolo Leoncorno, istituzione del divieto di circolazione e di fermata su tutta la piazza; sono ammessi i veicoli degli operatori commerciali autorizzati concessionari del posteggio.

In via Spronello, all’intersezione con la via dei Baluardi, istituzione dell’obbligo di svolta a sinistra, ammessi i veicoli diretti al parcheggio “ex Cavalli” e veicoli dei residenti ed autorizzati. Tali provvedimenti avranno validità oggi e venerdì 15 novembre dalle 6 alle 15.30.