"Trasparenza e premialità. Grazie all’albo"

"Più trasparenza e maggiore attenzione alla premialità". Con queste parole l’assessore ai Lavori pubblici, Andrea Maggi, ha ieri incontrato in sala Arazzi i referenti degli ordini professionali per presentare l’apertura dell’albo degli operatori economici per l’affidamento dei servizi professionali, che sarà attivato a partire dal 1° marzo. "Analogamente a quanto è stato fatto con l’attivazione dell’albo dei fornitori per i lavori pubblici, questo nuovo albo è un’altra promessa mantenuta da parte dell’Amministrazione comunale – spiega Maggi –. Da marzo partiamo anche con il nuovo albo per gli incarichi professionali: verrà utilizzato dal Comune sia per le procedure negoziate che per gli affidamenti diretti, con criteri trasparenti. Verrà garantita la più ampia partecipazione ai migliori professionisti per le nostre attività e per gli interventi inseriti nel piano dei lavori pubblici". "Si tratta di un altro passo avanti nei confronti della trasparenza, della velocità e anche della premialità: di fronte alla grandissima mole di lavori pubblici pianificati, sarà uno strumento per affidare a professionisti competenti i lavori che cambieranno e che stanno cambiando il volto della città", conclude l’assessore.

Ieri, in municipio, lo stesso Maggi, insieme a Francesco Paparella, dirigente del Servizio Amministrativo Opere Pubbliche e del Settore Affari istituzionali del Comune, ha incontrato assieme ai tecnici, i rappresentanti degli albi professionali del territorio (geometri, architetti, ingegneri), che consentirà un risparmio dei tempi di completamento delle procedure. A partire dalla data del primo marzo, sul sito del Comune nella specifica sezione denominata ’Portale gare d’appalto’ sarà possibile iscriversi ( Portale gare d’appalto|Bandi e avvisi d’iscrizione (comune.fe.it). La scelta avverrà in base alle aggiudicazioni ottenute, garantendo così il rispetto del principio di rotazione, ove dovuto, e tenendo anche conto delle indicazioni dei Responsabili unici del Progetto, che potranno selezionare professionisti che hanno già collaborato con il Comune dimostrando alta professionalità specifica.