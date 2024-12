’Trasparenze di Teatro Carcere’. Quando la prigione diventa arte

Da oggi, fino al 12 dicembre, sbarca a Ferrara il festival ’Trasparenze di Teatro Carcere’, un percorso tra gli spettacoli del Coordinamento Teatro Carcere Emilia-Romagna, formato dalle compagnie che operano con progetti teatrali nelle carceri della regione Emilia-Romagna e organizzato dal Teatro del Pratello. Due appuntamenti, entrambi prodotti dal Teatro Nucleo e dal Coordinamento Teatro Carcere Emilia-Romagna, in due diverse location. Oggi e domani, alle 19, e sabato alle 18, la Casa Circondariale "C.Satta" (via Arginone, 327) si trasforma in palcoscenico per ’Strange Fruits: appunti per un blues’. Si tratta di un’indagine per immagini sui concetti di giustizia e discriminazione a partire dalla lettura di alcuni scritti di Nelson Mandela. Lo spettacolo vede la regia di Marco Luciano, con gli attori detenuti della Casa Circondariale ferrarese e con la collaborazione di Giulio Belletti, Giovanni Simiele e Andrea Zerbini. Così nelle note di regia: "A partire dalle parole di Mandela, il laboratorio con gli attori detenuti della Casa Circondariale ’C. Satta’ ha dato vita ad una performance ricca di canti, azioni corali e immagini grottesche, per esorcizzare in qualche modo la ’paura dell’altro’, che ancora oggi attanaglia molte parti della nostra società". Sabato 7 alle 10, lo spettacolo verrà presentato davanti alla popolazione carceraria, mentre giovedì 12 andrà in scena per gli studenti e le studentesse dell’Istituto Luigi Einaudi di Ferrara. È invece il Teatro Julio Cortazar di Pontelagoscuro (via della Ricostruzione 40) che domenica 8 alle 19 ospita ’Fegato’, una festa teatrale all’interno della quale ripercorrere alcuni momenti dello studio condotto negli ultimi anni su Antonio Gramsci - e sul mito di Prometeo - all’interno del laboratorio presso la Casa Circondariale C.Satta di Ferrara. La regia è di Marco Luciano, con Luigi Marietti, Rimi Mezami e le attrici e gli attori di Teatro Nucleo.

Così nelle parole del regista: "In greco antico Prometheus è ’Colui che pensa prima’. Ma se Prometeo avesse saputo cosa l’umanità sarebbe diventata, avrebbe comunque rubato il fuoco agli dèi e subito il martirio eterno sui monti del Caucaso con il fegato dilaniato ogni giorno dall’aquila Aithon? Ispirati dalla lettura dell’operetta morale di Giacomo Leopardi ’La scommessa di Prometeo’ è stato intrapreso questo viaggio creativo intorno allo spettacolo ’Fegato’, lavorando sul sogno premonitore, sull’incubo che probabilmente Prometeo ha avuto la notte prima di andare a rubare il fuoco per donarlo agli uomini".

La quarta edizione del festival ’Trasparenze di Teatro Carcere’ si svolge dal 7 novembre al 20 dicembre, in sette Istituti Penitenziari della regione Emilia-Romagna. Si tratta di un percorso tra gli spettacoli del Coordinamento Teatro Carcere Emilia-Romagna, formato delle compagnie che operano con progetti teatrali nelle carceri della regione Emilia-Romagna e organizzato dal Teatro del Pratello. Nove le città coinvolte: Bologna, Castelfranco Emilia, Ferrara, Pontelagoscuro, Forlì, Modena, Parma, Ravenna, Reggio Emilia. Il Festival è organizzato dal Teatro del Pratello Cooperativa Sociale in collaborazione con il Coordinamento Teatro Carcere Emilia- Romagna ed è sostenuto dal Ministero della Cultura, con un contributo della Regione Emilia-Romagna (L.R. 13/99) e con il sostegno dei fondi otto per mille della chiesa Valdese.

Francesco Franchella