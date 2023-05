Trasporti, salute, sportello Caf e turismo Il Centro Rivana Garden potenzia i servizi

Il Rivana Garden si fa in quattro per i cittadini con nuovi servizi desinati ai soci e al territorio comunale. Alla presentazione erano presenti Marco Malossi, consigliere Rivana Garden, Paolo Corindo presidente Astuc, Paola Zeri, operatrice del patronato, Marcella Lodi commercialista e Laura Ferrarese, amministratrice e tesoriera Rivana Garden. "Prima dell’inizio dell’estate – ha spiegato Malossi – il Centro Rivana Garden, in collaborazione con l’associazione ‘Nati con la Calzamaglia’, ha deciso di allargare notevolmente l’offerta di servizi verso i propri soci. Crediamo, infatti, che il ruolo di una Aps non debba essere prettamente ludico, ma che si debba basare sul concetto di punto di riferimento per la comunità del territorio di via Bologna e per la popolazione tutta".

Nel dettaglio sono quattro le azioni messe in campo dal consiglio direttivo di Rivana Garden per ampliare il pacchetto di servizi. Ampliamento dell’offerta relativo al pulmino donato dal Comune attraverso uno specifico bando. Un servizio che sarà messo a disposizione di tutti gli associati Anscecao per accompagnare gli stessi a visite mediche ed esami. "Si tratta di un trasporto sociale – precisa Malossi – gestito dai nostri volontari, che vuole dare una risposta forte a persone in situazione di difficoltà fisica, economica e sociale". Si aggiunge l’apertura di uno sportello di patronato al centro, attivo dal 17 maggio con servizi di patronato, Caf e commerciali, il tutto in collaborazione con Astuc. Verrà creato uno sportello di misurazioni sanitarie (attivo dal 17 maggio) come pressione arteriosa, glicemia, trigliceridi, saturazione e colesterolo. Infine, è prevista l’attivazione del servizio turismo con quattro offerte di viaggi in località di mare e montagna.

Mario Tosatti