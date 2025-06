Trasporti sociale Avpc. Un mezzo per i volontari

Un nuovo mezzo per il trasporto sociale che permetterà ai 40 addetti al servizio dell’associazione volontari Protezione civile (Avpc), per i prossimi due anni, di continuare a utilizzare un sollevatore e renderlo accessibile anche alle persone con disabilità. Si tratta di una donazione che rientra ne ‘i Progetti del Cuore’, organizzazione che sul territorio ferrarese ha raccolto i contributi di oltre 30 partner, tra aziende ed esercizi commerciali. L’iniziativa è stata supportata dall’assessorato alle politiche Sociosanitarie. Oltre al mezzo, ‘i Progetti del Cuore’ ha donato ai volontari 1.500 euro. La presentazione del nuovo pulmino si è tenuta ieri mattina in piazza Municipale. "Questo giorno è importante – ha detto l’assessore alle Politiche sociosanitarie Cristina Coletti – perché sancisce la prosecuzione dell’attività di trasporto sociale, svolta con grande dedizione da 40 volontari della nostra Protezione civile che lo scorso anno hanno percorso sul territorio comunale quasi 30mila chilometri. Non sorprende che oltre 30 sponsor si siano uniti a questo progetto, confermando che Ferrara è una città di cuore".

Il servizio può essere attivato per accompagnare le persone fragili, anziane o con disabilità, sole o in compagnia dei caregiver familiari verso i luoghi in cui vengono svolte visite specialistiche, analisi di laboratorio o vaccinazioni. Istituito nel 2022, il servizio di trasporto sociale dell’Avpc è passato infatti dai 300 viaggi del primo anno ai 1.140 del 2024, per un totale di 30mila chilometri percorsi. Nell’anno in corso, fino a maggio, i servizi sono 500, in media con il 2024 ma con il chilometraggio in leggero aumento. "Desidero ringraziare tutte le imprese che hanno reso possibile la continuità di questo progetto" ha aggiunto il presidente di Avpc Stefano Pesci.

Mario Tosatti