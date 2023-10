Trasporti, tempo di lotta. Due scioperi in pochi giorni

Doppio sciopero dei trasporti tra la fine di ottobre e l’inizio di novembre. A incrociare le braccia saranno prima i sindacati di base e poi i confederali con l’aggiunta di Ugl e Fiasa Cisal. La prima mobilitazione è fissata per venerdì 20 ottobre. Le segreterie di Sgb - Sindacato generale di base e Cub – Confederazione unitaria di base hanno comunicato l’adesione allo sciopero generale nazionale di 24 ore di tutte le categorie pubbliche e private proclamato dalle federazioni nazionali dei sindacati Cub, Sgb, Sicobas e Adl Varese. Per il personale Tper dei bacini di Ferrara (bus e corriere) lo sciopero si svolgerà, nel rispetto delle fasce di garanzia, dalle 8.30 alle 16.30 e dalle 19.30 a fine servizio. Negli orari di sciopero, i servizi di trasporto pubblico urbano ed extraurbano non saranno garantiti. Per i mezzi urbani, extraurbani e del servizio Taxibus di Ferrara saranno garantite solamente le corse dai capilinea periferici, centrali e intermedi con orario di partenza fino alle ore 8.15 al mattino e fino alle ore 19.15 alla sera. "L’azienda – fanno sapere da Tper – adotterà ogni misura tecnico-organizzativa utile ad agevolare, al termine dello sciopero, un più celere ed integrale ripristino dei servizi".

Il secondo sciopero è annunciato dai confederali ed è fissato per il 10 novembre. "Si è concluso negativamente il tentativo di conciliazione con Tper per la vertenza apprendisti – fanno sapere Cgil, Fit Cisl, Uil trasporti, Fiasa Cisal e Ugl –. Le proposte aziendali sono le medesime già presentate e ritenute insufficienti dai sindacati. Tali dichiarazioni non corrispondono al vero poiché sovrastimate, incerte. Vista l’indisponibilità dell’azienda alle istanze dei lavoratori, per qualsiasi miglioramento concreto dei contratti di apprendistato dei dipendenti proclamiamo una prima azione di sciopero per il 10 novembre".