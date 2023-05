Trasporti, una rivoluzione Cambiano gli orari dei bus E saltano alcune fermate

Rivoluzione del trasporto pubblico. Giovedì prossimo, in occasione del concerto di Bruce Springsteen al parco Urbano, le linee degli autobus urbani ed extraurbani potranno subire delle variazioni orarie. Non mancheranno, mettono in conto da Tper, disagi e ritardi in previsione del grande traffico che si concentrerà in città.

"Saranno temporaneamente soppresse le fermate dei tratti stradali interrotti – fanno sapere dall’azienda di trasporti – saranno valide le fermate sui percorsi provvisoriamente istituiti in deviazione. Non sono esclusi possibili brevi fermi o interruzioni stabiliti in loco dalle autorità. Il nostro personale sarà presente su strada per la gestione delle variazioni ai servizi". Dalle 14.30 in poi le linee ordinarie di bus non raggiungeranno la stazione ferroviaria. Ma vediamo nel dettaglio le modifiche alle principali linee dei bus cittadini. La linea 1 (dalle 14.30 fino alla fine del servizio), in direzione stazione le linee ordinarie di bus non raggiungeranno la stazione. In direzione via Frutteti: dal capolinea provvisorio percorrerà via del Lavoro fino al semaforo con via Modena-via Padova, a destra in via Modena-viale Po, a sinistra in viale Cavour e rientro in linea. Linea 2. Sempre dalle 14.30, direzione Barco Indipendenza il percorso sarà regolare fino a via San Giacomo, a destra in corso Piave, a sinistra in viale IV Novembre, proseguirà in viale Po e rientro. Deviazioni, invece, sono previste sulla linea 3: percorso regolare fino a viale Po, a destra in corso Porta Po-Biagio Rossetti-Porta Mare, a destra in via Palestro, a destra in corso Giovecca, e rientro in linea. Dalle 14.30 al termine del servizio il capolinea sarà spostato dalla stazione ferroviaria in via del Lavoro. La linea 4 seguirà il percorso abituale fino alle 14.30. Poi, da quell’ora in poi, anche per questa corsa il capolinea sarà collocato in via del Lavoro. Deviazioni anche della linea 6, sempre a partire dallo stesso orario. In direzione Cona: percorso regolare fino a viale Po, a sinistra in viale Cavour (non entra alla stazione) e rientro in linea. In direzione Porotto: percorso regolare fino alla fermata "Barriera Cavour", a destra in viale Po e rientro in linea. Il 9, sempre da metà pomeriggio, in direzione stazione percorso regolare fino a viale Cavour, a destra in viale Po, a sinistra in via Padova, a sinistra in via Modena, a destra in via del Lavoro e capolinea provvisorio alle fermate delle linee 312 e 314. In direzione Boara: dal capolinea provvisorio percorrerà via del Lavoro fino al semaforo con via Modena, a destra in via Modena-viale Po, a sinistra in viale Cavour e rientro in linea. Veniamo alla linea 11, tra le più frequentate. In direzione Santa Maria Maddalena: percorso regolare fino alle 14.30. Poi, il percorso rimarrà pressoché immutato, salvo il fatto che l’autobus non arriverà passerà dalla stazione ferroviaria. La stessa modifica vale anche per la corsa diretta in senso opposto verso Chiesuol del Fosso.