Trasporto anziani, il Comune interviene in supporto

Scarseggiano i volontari e l’amministrazione comunale decide di destinare un dipendente comunale in supporto ai volontari per garantire il servizio gratuito dei trasporti dei cittadini anziani e disabili verso le strutture sanitarie. Succede a Vigarano Mainarda, dove anche ieri pomeriggio l’assessore ai servizi sociali Francesca Lambertini e il vicesindaco Mauro Zanella erano in ufficio al lavoro.

"C’è una carenza di volontari – aveva detto in consiglio comunale il sindaco Davide Bergamini – ma per non interrompere il servizio stiamo valutando di integrare con personale del comune per dare continuità". "C’è molta richiesta – spiega la Lambertini –, il pullmino esce quasi ogni giorno. Ogni mese ci sono 25,27 trasporti. Ogni giorno viaggia con l’autista, la persona che trasporta e un accompagnatore di supporto. Abbiamo una convenzione con Auser, la gestione amministrativa è in capo al comune, e integreremo con un’ulteriore unità. Per ottimizzare il servizio stiamo lavorando per introdurre un regolamento e l’iter amministrativo è a buon punto". "E’ l’occasione per ringraziare il grande lavoro che fanno i volontari – sottolinea il vicesindaco Zanella – per cui, come amministrazione comunale, vogliamo assolutamente garantire la continuità. E’ un servizio importante, bello, che ha ricadute positive su famiglie che hanno anziani e disabili. Abbiamo individuato un percorso che prevede la presa in carico totale del servizio, destinando una persona almeno del comune che verrà messa a disposizione".

cl.f.