Trasporto illegale di rifiuti ferrosi. Tre denunce e furgone sequestrato

COMACCHIODenunce per trasporto di rifiuti non autorizzato, guida in stato di ebbrezza e tentato furto. È questo il bilancio degli intensi controlli effettuati sul territorio dai carabinieri di Goro e di Comacchio nella giornata di mercoledì scorso. Ma andiamo con ordine.

Sulla Strada Statale Romea, all’altezza di Pomposa, una pattuglia della Stazione locale e il Nucleo carabinieri forestale hanno sorpreso due uomini stranieri e un italiano che, a bordo di un furgone, stavano trasportando rifiuti ferrosi senza alcuna autorizzazione. Gli accertamenti a riguardo, sono proseguiti alla caserma "Scantamburlo" della Compagnia dei carabinieri di Comacchio e, al termine, per le tre persone è scattata una denuncia per attività di gestione di rifiuti non autorizzata. Inoltre, i militari dell’Arma hanno provveduto al sequestro del furgone sul quale erano presenti i materiali metallici.

Un cittadino comacchiese, invece, è stato trovato alla guida della propria automobile con un tasso alcolemico oltre la soglia consentita. Dopo il controllo di patente e libretto, infatti, l’uomo è stato sottoposto al test dell’etilometro. Oltre al ritiro della patente all’automobilista, il veicolo è stato affidato ad una persona idonea alla guida.

Infine, è scattata una denuncia in stato di libertà per tentato furto aggravato nei confronti di un cittadino straniero. L’uomo è stato sorpreso all’interno di un supermercato con addosso oltre 150 euro di merce, tra alimenti e cosmetici, che aveva nascosto invano sotto gli indumenti. Infatti è stato fermato subito dopo le casse e il maltolto è stato recuperato, integro e rivendibile. Per l’uomo, come detto, è scattata una denuncia in stato di libertà per tentato furto aggravato.